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    Медведчук: в среду в Минске надо согласовать "большой обмен" пленными

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    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений (317)

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    Как отметил Медведчук, по уточненным данным, Киев разыскивает на подконтрольной ополченцам территории 113 человек, установлено местонахождение 59 из них.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук надеется, что на переговорах в среду в Минске будет согласован механизм "большого обмена" пленными. Об этом сообщается на сайте движения "Украинский выбор – Право народа".

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    Отдать всех и остаться ни с чем? Обмен пленными Донбасс-Украина

    "На предыдущем заседании гуманитарной подгруппы, состоявшемся 1 февраля, мы утвердили "дорожную карту" по освобождению удерживаемых лиц. Речь идет о том, чтобы получить свободу, вернуться домой, к своим семьям, смогли все удерживаемые лица как с одной, так и с другой стороны. Речь идет о "большом обмене"… Имея утвержденную "дорожную карту", на встрече, которая состоится 15 февраля, мы должны обсудить и утвердить механизм ее реализации", — заявил Медведчук.

    Он добавил, что, по уточненным данным, Киев разыскивает на подконтрольной ополченцам территории 113 человек, установлено местонахождение 59 из них.

    В среду в Минске пройдет очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе обменялись поименными списками пленных, что является положительным моментом в гуманитарной сфере. По его словам, в настоящее время эти списки утверждаются сторонами.

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