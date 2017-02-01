Стороны конфликта в Донбассе обменялись списками пленных - Сайдик

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Стороны конфликта в Донбассе обменялись поименными списками пленных, что является положительным моментом в гуманитарной сфере, заявил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"В гуманитарной сфере важным положительным элементом, на наш взгляд, является обмен поименными списками лиц, удерживаемых в связи с конфликтом (в Донбассе — ред.) со стороны правительства Украины и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.)", — сказал Сайдик журналистам.

По его словам, в настоящее время эти списки утверждаются сторонами.

Сайдик также сообщил, что "шла речь и о некоторых удерживаемых лицах, которые хотели бы после освобождения остаться на территории подконтрольной правительству Украины".

"Это значит, что надо найти механизм, который формально смог бы обеспечить это намерение посредством участия третьей институции. Она должна быть уполномочена способствовать возвращению личных документов удерживаемых лиц", — сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Леонида Кучмы Дарья Олифер также заявила, что гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению пленных в Донбассе.

"В гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению незаконно удерживаемых лиц", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.