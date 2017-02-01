Обострение в Донбассе. Порошенко на СНБО оговорился по Фрейду - Бондаренко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко во вторник провел экстренное совещание с силовиками касательно ситуации в Авдеевке, где уже несколько дней продолжаются обстрелы. На нем присутствовали секретарь СНБО Турчинов и глава МВД Аваков.

Глава государства заявил, что украинские военные "блестяще защищают позиции" в Авдеевке.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что украинские военные надежно держат свои позиции в районе авдеевской промзоны, а также им даже удавалось "удачно контратаковать врага".

По мнению политолога, директора Фонда "Украинская политика" Костя Бондаренко, заявление первых лиц государства о доблести и героизме украинской армии не более чем вид аутотренинга.

"Власти было необходимо фактически продемонстрировать видимость какой-то деятельности. В данной ситуации единственное, что мог сделать Петр Порошенко — это собрать военный кабинет и сделать несколько ярких заявлений, успокоить граждан. Но при этом прозвучало несколько моментов, которые можно назвать оговорками по Фрейду. Например, акцентирование внимание на санкциях против Российской Федерации и недопустимости их отмены. Порошенко прекрасно понимает, какие серьезные изменения сейчас происходят в Соединенных Штатах и пытается во что бы то ни стало сохранить санкции против РФ", - отмечает Бондаренко.

Кроме того, эксперт прокомментировал версию о том, что в свете визита Петра Порошенко в Берлин украинские власти намерено могли спровоцировать эскалацию конфликта на Донбассе.

"Пока что это одна из версий, по большому счету, мы можем только догадываться и гадать на кофейной гуще. Но если задаться вопросом, кому было выгодно произошедшее в Авдеевке, то как бы цинично это не звучало, одними из выгодополучателей являются и украинские власти. Очевидно, что ситуацию, сложившуюся вокруг событий в Авдеевке они будут использовать в своих интересах. Это то, к чему будет апеллировать Порошенко в свете сохранения санкций и выполнения Минских договоренностей", - говорит политолог.

Бондаренко уверен, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть о того, в каком ключе в среду пройдет встреча в Минске.

"По большому счету, это будет решаться сегодня в Минске. Если это не решится положительным образом и если мы не вернемся к статус-кво пятидневной давности, можно будет говорить о том, что Минский формат полностью провалился", — резюмировал он.