Никакого затишья нет. В Донбассе не замолкает артиллерия

РИА Новости Украина

Ситуация в Донбассе продолжает оставаться напряженной, за ночь обстрелы не прекратились, применяются даже реактивные системы залпового огня.

Ожидается, что нынешняя ситуация станет центральным вопросом на встрече Контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины, которая пройдет в среду в Минске.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк – Ясиноватая – Авдеевка, а также в попытках наступления.

Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены "агрессивными действия Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности".

Обстрелы продолжаются

По словам властей Донбасса, украинские силовики регулярно ведут артиллерийский обстрел населенных пунктов самопровозглашенной ДНР.

"Продолжается обстрел окрестностей Ясиноватой, он не прекращался с ночи. В ходе вчерашнего обстрела нарушено электроснабжение поселка Донецк-Северный, восстановление пока невозможно по причине обстрела", – сообщил представитель городской администрации Донецка.

При этом, по имеющимся данным, украинская армия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

"Мы зафиксировали работу РСЗО по черте города. Сейчас выясняем подробности и последствия удара", – сказал РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Эти действия украинских силовиков приводят к многочисленным разрушениям, есть и пострадавшие.

"По имеющимся у нас данным, пострадали три человека, обстрелам подвергались Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы города. Повреждены 19 домов и газопровод", – говорится в сообщении администрации Донецка.

"Вечером (во вторник) под обстрел попали Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки. Повреждены около 20 домов, детский сад, было прямое попадание в здание стоматологии. Из-за повреждения газопровода 76 абонентов остались без отопления", – сообщили местные власти.

Об обстрелах со стороны украинских военных сообщают и в непризнанной Луганской народной республике. Как заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, за сутки украинские силовики "восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив 152-миллиметровую артиллерию, минометы калибром 120 миллиметров и 82 миллиметра, БМП и стрелковое оружие".

По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись позиции ополченцев в районе населенного пункта Сокольники, Смелое, Калиново, Логвиново, Калиновка. Украинские силовики выпустили по территории ЛНР более 110 снарядов, добавили в Народной милиции.

Журналисты под огнем

Под огнем в Донбассе, как это уже бывало раньше, оказались и журналисты. Во вторник несколько российских репортеров, среди которых были стрингер телеканала RT, представители НТВ, Life и других СМИ, попали под обстрел артиллерии вооруженных сил Украины в Киевском районе Донецка.

В связи с этим Союз журналистов Москвы (СЖМ) призвал все правозащитные организации принять неотложные меры по обеспечению безопасности СМИ, работающих на юго-востоке Украины.

"Секретариат СЖМ озабочен происходящими событиями и опасается за жизнь наших коллег. Мы призываем все правозащитные организации принять неотложные меры по обеспечению безопасной работы представителей СМИ, выполняющих свой профессиональный долг", – говорится в сообщении секретариата союза.

Военные Украины несут потери

В свою очередь украинские силовики утверждают, что обстрелы ведутся со стороны непризнанных республик. По данным военных, ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях – на мариупольском, луганском и донецком.

"За прошедшие сутки 31 января… в общем зафиксировано 86 обстрелов. Один военный погиб, девять получили ранения, девять травмированы", – говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

Штаб военной операции украинских силовиков в Донбассе также заявил, что ополченцы использовали в районе Авдеевки запрещенное оружие: "Грады", артиллерию, танки и минометы.

"На донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали наши позиции с 152-миллиметровой артиллерии. Многократно огонь вели танки. По Авдеевке, Опытному и Верхнеторецкому – 120-миллиметровые минометы", – говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

Призывы к перемирию

В связи с обострением ситуации ведущие международные организации призвали стороны конфликта вернуться к перемирию.

"Члены Совета Безопасности выразили серьёзную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей", – говорится в заявлении СБ ООН.

"Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращению огня", – отмечается в тексте.

ОБСЕ в свою очередь намерена изучить ситуацию на месте.

"В среду, 1 февраля, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Ясиноватой и Авдеевке, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и ее влияние на жизнь гражданского населения", – сказал представитель СММ.

Сам Хуг также призвал прекратить огонь в Донбассе.

"В Авдеевке минус 20 градусов по Цельсию, 22 тысячи людей без тепла, электричества и воды. Стороны (конфликта), прекратите столкновение", – написал он в Twitter миссии ОБСЕ.

США обеспокоены

Обеспокоенность ситуацией высказали и ведущие державы мира, в том числе США.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавней вспышкой насилия на востоке Украины вокруг Авдеевки и Ясиноватой. С 28 января специальная наблюдательная миссия ОБСЕ сообщала о резком росте боевых действий, включая применение тяжелой артиллерии и другого оружия, запрещенного минскими соглашениями", – сообщил и. о. представителя госдепартамента Марк Тонер.

"Бои стоили десятков жертв среди украинских военных и 10 пострадавших мирных жителей. Также 17 тысяч гражданских лиц, в том числе 2,5 тысячи детей, остались без воды, отопления или электричества. Чтобы предотвратить более широкий гуманитарный кризис, мы призываем к немедленному постоянному прекращению огня и полному беспрепятственному доступу наблюдателей ОБСЕ. Мы также подтверждаем, что США поддерживают полную реализацию Минских соглашений", – заявил он.

Оберег Воина ВК Ситуация после обстрелов в Авдеевке

Киев хочет новые территории?

Российская сторона в свою очередь высказала мнение, что обострение в Донбассе – результат стратегии Киева по захвату новых территорий в регионе.

"Стратегия Киева по постепенному захвату, метр за метром, так называемой "серой зоны" на линии соприкосновения и передовых позиций ополченцев Донецка реализуется, как видим, последовательно", – заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он отметил, что происходящее полностью соответствует заявлениям министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, призвавшего готовиться к деоккупации границы в 2017 году.

Ранее Аваков заявил, что пограничники должны быть готовы к деоккупации неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2017 году. По его словам, после разработки плана и установления задачи Государственная пограничная служба и другие госучреждения в течение двух недель призваны обеспечить контроль над государственной границей.

"Это соответствует и позиции президента Украины Петра Порошенко, заявившего 22 января о неготовности выполнять политические пункты Минских договоренностей, пока не установится перемирие, то есть пока он сам не отдаст приказ прекратить стрелять. Наконец, это подтверждают и недавние переговоры в рамках Контактной группы, где Киев не скрывает цели выйти как минимум на линию от 19 сентября 2014 года, а по возможности захватить и населенные пункты за этой линией, как это уже произошло с Широкино и Марьинкой", – подчеркнул Лукашевич.

Обострение обсудят в Минске

Произошедшее, естественно, внесло коррективы в повестку дня очередного заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое пройдет в среду в Минске.

"В Минск уже прибыли участники подгруппы по безопасности. С утра первым и важнейшим вопросом они начнут обсуждать обострение ситуации в донецком регионе в районе Авдеевки", – сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

Эта же тема, по словам источника, будет преобладать на заседании подгруппы по гуманитарным вопросам.

"Гуманитарная подгруппа также начнет работу с обсуждения ситуации в Авдеевке и Донецке, где из-за обстрелов наблюдаются отключения систем жизнеобеспечения", – сказал он.