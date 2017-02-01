Песков: обострение в Донбассе – повод для возобновления диалога РФ и США

КИЕВ, 1 фев – РИА Новости Украина. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре предметно не обсуждали Украину, нынешнее обострение на линии соприкосновения — это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между РФ и США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

"Значит, действительно ситуация в Украине вызывает крайнюю обеспокоенность – это первое. Второе – предметно ситуация с украинским урегулированием в ходе разговора Путина и Трампа не обсуждалась, акцентировалась необходимость скорейшего урегулирования украинского кризиса", — сказал Песков.

"Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах и решения развязки украинского узла", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее состоялся первый разговор президентов России и США, в ходе которого они продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе. Также главы государств условились поддерживать регулярные личные контакты и договорились дать поручения проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил ранее, что российская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.