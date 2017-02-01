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    Песков: обострение в Донбассе – повод для возобновления диалога РФ и США

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (431)

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Трамп и Путин должны активизировать диалог для скорейшего разрешения украинского кризиса.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев – РИА Новости Украина. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре предметно не обсуждали Украину, нынешнее обострение на линии соприкосновения — это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между РФ и США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

    Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал.
    Вероника Бахал, facebook
    Эвакуация жителей Авдеевки. Комментарий ГСЧС Донецкой области

    "Значит, действительно ситуация в Украине вызывает крайнюю обеспокоенность – это первое. Второе – предметно ситуация с украинским урегулированием в ходе разговора Путина и Трампа не обсуждалась, акцентировалась необходимость скорейшего урегулирования украинского кризиса", — сказал Песков.

    "Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах и решения развязки украинского узла", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

    Ранее состоялся первый разговор президентов России и США, в ходе которого они продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе. Также главы государств условились поддерживать регулярные личные контакты и договорились дать поручения проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

    Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил ранее, что российская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня.

    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.

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