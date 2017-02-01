Эвакуация жителей Авдеевки. Комментарий ГСЧС Донецкой области

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям готовы к эвакуации жителей Авдеевки в случае необходимости. Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что вывезти могут порядка 12 тысяч человек.

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Эвакуировать могут в ближайшие 10 населенных пунктов: Краматорск, Константиновку, Дружковку, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут и Славянск.

Подробнее о подготовке к эвакуации в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи планується евакуація жителів Авдіївки?

— Наразі повна евакуація мешканців міста не планується. Але формуються списки всіх бажаючих, які хочуть покинути Авдіївку, і їх буде перевезено в безпечні місця.

Чи багато таких бажаючих?

— Станом на 8 ранку кількість бажаючих — 175 людей.

Куди саме збираються евакуйовувати?

— Відпрацьована евакуація близька 12 тисяч осіб за бажанням. І їх будуть евакуйовувати в найближчі 10 населених пунктів. Такі як Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Покровськ, Селидове, Горняк, Новогродське, Українськ, Бахмут та Слов'янськ.

Яка ситуація в місті в цілому? Що з енергопостачанням, подачею води, тепла?

— Енергопостачання та водопостачання наразі відсутнє, але забезпечено теплопостачання в житлові будинки.

Скільки техніки, особового складу направлено та працює зараз у місті?

— Від ДСНС працює 120 осіб та 35 одиниць техніки.

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Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что люди в Авдеевке не мерзнут, они знают, как выживать, поэтому на эвакуацию записалось лишь 200 человек.