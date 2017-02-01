наверх
01.02.201713:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12+ 0.30
  • USD27.08- 0.04
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Эвакуация жителей Авдеевки. Комментарий ГСЧС Донецкой области

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (431)

    (обновлено: )39
    Руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал в эфире "ГС" сообщила, какие действия предпринимаются для подготовки эвакуации людей из Авдеевки в случае ухудшения ситуации в городе.
    Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал.
    Вероника Бахал, facebook

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям готовы к эвакуации жителей  Авдеевки в случае необходимости. Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что вывезти могут порядка 12 тысяч человек. 

    Читайте также: The Daily Beast: отгородится ли Украина стеной от РФ

    Эвакуировать могут в ближайшие 10 населенных пунктов: Краматорск, Константиновку, Дружковку, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут и Славянск. 

    Подробнее о подготовке к эвакуации в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чи планується евакуація жителів Авдіївки?  

    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обстрелы Авдеевки: надо прекращать безумие - Бондаренко

    — Наразі повна евакуація мешканців міста не планується. Але формуються списки всіх бажаючих, які хочуть покинути Авдіївку, і їх буде перевезено в безпечні місця.

    Чи багато таких бажаючих? 

    — Станом на 8 ранку кількість бажаючих — 175 людей.

    Куди саме збираються евакуйовувати? 

    — Відпрацьована евакуація близька 12 тисяч осіб за бажанням. І їх будуть евакуйовувати в найближчі 10 населених пунктів. Такі як Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Покровськ, Селидове, Горняк, Новогродське, Українськ, Бахмут та Слов'янськ.

    Яка ситуація в місті в цілому? Що з енергопостачанням, подачею води, тепла? 

    — Енергопостачання та водопостачання наразі відсутнє, але забезпечено теплопостачання в житлові будинки.

    Скільки техніки, особового складу направлено та працює зараз у місті? 

    — Від ДСНС працює 120 осіб та 35 одиниць техніки.

    Читайте также: Банды, ворующие на дорогах, очень опасны — Костюченко

    Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что люди в Авдеевке не мерзнут, они знают, как выживать, поэтому на эвакуацию записалось лишь 200 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Жилые кварталы Донецка под обстрелом
    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе
    Список лекарств, которые могут исчезнуть из аптек со 2 февраля. Инфографика
    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава
    Анджей Запаловский
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Донбасс: блокада и пиар