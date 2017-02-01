Необходимости в массовой эвакуации из Авдеевки нет - ОВГА

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Необходимости в массовой эвакуации жителей Авдеевки, которая пострадала в результате обстрелов, на данный момент нет, сообщил заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации Игорь Стокоз в эфире телеканала "112 Украина".

"На данный момент крайней необходимости в массовой эвакуации нет. По состоянию на сегодня вывезены в Константиновку 20 человек, в Белицкое — 20 человек: три инвалида и 17 человек преклонного возраста. В Святогорск вывезены 77 человек — это семьи, дети, пенсионеры и два инвалида, в Покровск — 13 человек и в Урзуф шесть человек. Это вся эвакуация на текущий момент", — сказал он.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.