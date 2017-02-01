Возле Авдеевки зафиксированы две попытки штурма, бой продолжается - штаб АТО

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Ополченцы предприняли две попытки штурма позиций военных близ Авдеевки в Донецкой области, на данный момент боестолкновение продолжается, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ночью оккупанты предприняли попытку штурма наших позиций. Атака провалилась. Враг отступил… Бой продолжается", — говорится в сообщении штаба в Facebook.

Силовики также заявляют, ополченцы используют РСЗО "Град", минометы и гранатометы.

В пресс-центре утверждают, что в 07.00 была еще одна попытка прорыва в районе Авдеевки.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.