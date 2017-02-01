Режим тишины в районе Авдеевки не соблюдается - ГСЧС

Пресс-центр штаба АТО

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Договоренность о режиме тишины в районе Авдеевки Донецкой области не выполнена, обстрелы продолжаются, заявили в среду в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07.00 1 февраля договоренность о режиме тишины не выполнена, обстрелы продолжаются", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в ведомстве, во вторник было повреждено железнодорожное полотно сообщением Авдеевка — Очеретино в Донбассе. Четыре пиротехнических расчета Госслужбы по ЧС находятся в готовности для проведения работ по разминированию после наступления режима тишины, два пиротехнических расчета — в резерве, добавили в ведомстве.

Теплоснабжение в Авдеевке, где проживают около 22 тысяч человек, осуществляется централизованно за счет заводской теплоэлектроцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети – 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха – 15 градусов тепла. Централизованное водоснабжение осуществляется по графику с резерва, в случае необходимости будет обеспечен подвоз воды, при этом централизованное электроснабжение отсутствует, сообщили в Госслужбе.

В городе развернуты 11 пунктов обогрева, куда обратились около 900 человек, три полевые кухни обеспечивают питание. Отработаны вопросы по эвакуации людей преклонного возраста из дома престарелых и около 12 тысяч лиц в случае осложнения обстановки (в настоящее время изъявили желание 140 человек), сообщили в пресс-службе.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.