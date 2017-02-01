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    Первый замглавы миссии ОБСЕ проведет патруль в Ясиноватой и Авдеевке

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (409)

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    Патрулирование в Ясиноватой и Авдеевке, которые пострадали в результате обстрелов, будет проведено для оценки ситуации с безопасностью и ее влияния на жизнь гражданского населения.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ 1 фев — РИА Новости Украина. В среду в Ясиноватой и Авдеевке будет проведен патруль первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александра Хуга, сообщил представитель пресс-службы организации.

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    "В среду, 1 февраля, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Ясиноватой и Авдеевке, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и ее влияние на жизнь гражданского населения", — сказал представитель СММ.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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