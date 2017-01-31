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    Политика

    Страны-участники ОБСЕ: РФ должна поддерживать режим прекращения огня

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (381)

    (обновлено: )656113
    Как сообщило постоянное представительство Украины при ОБСЕ, страны-члены организации призывают Россию поддержать режим прекращения огня и выполнять минские соглашения.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Страны-участники ОБСЕ призвали обязать Российскую Федерацию поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности. 

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    "Результаты специального заседания постоянного совета ОБСЕ: государства-участники призывают Россию поддержать режим прекращения огня и выполнять минские соглашения", — сообщает постоянное представительство Украины при ОБСЕ на своей странице в Twitter.

    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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