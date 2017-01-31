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    Общество

    ОБСЕ: ополченцы мешают наблюдателям в районе Авдеевки и Ясиноватой

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (386)

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    По данным миссии, свобода передвижения СММ ОБСЕ была ограничена почти 2 тысячи раз в 2016 году, "и в настоящее время так называемая "ДНР" отказывается предоставить гарантии безопасности".
    Миссия ОБСЕ в Украине
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине обвинили ополченцев Донецкой народной республики в ограничении свободы их передвижения для нормальной работы по контролю и информированию о происходящем в районе Авдеевки и Ясиноватой.

    Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов
    donbass.ua
    Магомедов о ситуации в Авдеевке и на коксохиме

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    По данным миссии, ее сотрудники в настоящее время не могут проверить приверженность сторон ранее установленным договоренностям.

    "Она может сделать это, только если будет иметь неограниченный и безопасный доступ (к территориям). Это не тот случай. Свобода передвижения СММ ОБСЕ была ограничена почти 2 тысячи раз в 2016 году, и в настоящее время так называемая "ДНР" отказывается предоставить гарантии безопасности, необходимые для патрулирования в районе Авдеевки — Ясиноватой", — говорится в заявлении миссии в социальной сети Facebook.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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