ОБСЕ: ополченцы мешают наблюдателям в районе Авдеевки и Ясиноватой

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине обвинили ополченцев Донецкой народной республики в ограничении свободы их передвижения для нормальной работы по контролю и информированию о происходящем в районе Авдеевки и Ясиноватой.

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По данным миссии, ее сотрудники в настоящее время не могут проверить приверженность сторон ранее установленным договоренностям.

"Она может сделать это, только если будет иметь неограниченный и безопасный доступ (к территориям). Это не тот случай. Свобода передвижения СММ ОБСЕ была ограничена почти 2 тысячи раз в 2016 году, и в настоящее время так называемая "ДНР" отказывается предоставить гарантии безопасности, необходимые для патрулирования в районе Авдеевки — Ясиноватой", — говорится в заявлении миссии в социальной сети Facebook.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.