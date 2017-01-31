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    СБУ будет способствовать доступу ОБСЕ на территории проведения АТО

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (386)

    (обновлено: )34
    Как сообщили в Службе безопасности Украины, сотрудники СБУ работают в районе Авдеевки по выявлению диверсионных групп, корректировщиков огня и пособников.
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. СБУ  во вторник сообщила, что Киев готов содействовать полному и беспрепятственному доступу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории проведения АТО, в том числе в Авдеевскую промзону.

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    "СБ Украины отмечает, что будет способствовать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном и беспрепятственном доступе к территориям района проведения антитеррористической операции, в том числе и в Авдеевский промзоны", — говорится в заявлении.

    Указывается, что сотрудники СБУ работают в районе Авдеевки по выявлению диверсионных групп, корректировщиков огня и пособников.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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