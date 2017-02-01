Хроника 31 января: обострение в Авдеевке, "ключи" от Евровидения

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Последние несколько дней на Донбассе наблюдается самое серьезное с начала года обострение ситуации. Накануне президент Украины Петр Порошенко провел совещание с силовиками относительно непрекращающихся обстрелов в Авдеевке, также он поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Обострение ситуации на Донбассе

Последние несколько дней на Донбассе наблюдается самое серьезное с начала года обострение ситуации. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Также он провел накануне совещание с силовиками относительно непрекращающихся обстрелов в Авдеевке. Министр иностранных дел Украины заявил о восьми погибших силовиках в результате обострения ситуации в Донбассе.

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СБ ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня в Донбассе

Совет Безопасности ООН заявил об обеспокоенности ухудшением ситуации на востоке Украины и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня, говорится в принятом Совбезом заявлении. В заявлении, принятом Совбезом, осуждается "использование орудий, запрещенных минскими соглашениями вдоль контактной линии в Донецком регионе". Члены Совета выразили "полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

Украина и НАТО проведут совместные военно-морские учения

Первые в текущем году военно-морские учения "Морской щит-2017" при участии Украины и семи стран-участниц НАТО начинаются в среду, 1 февраля, в акватории Черного моря. ВМС Румынии заявили, что в десятидневных совместных военно-морских учениях примут участие порядка 2 800 военнослужащих из Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании и Украины.

В Украине подорожали все виды бензина и дизтоплива

Крупные сети автозаправочных станций повысили в Украине розничные цены на все виды бензинов и дизельного топлива. Как сообщает OilNews со ссылкой на информацию "Консалтинговой группы А-95", 30–31 января цены на заправках сетей ОККО и WOG выросли на 50 коп/л — до 25,99 грн за литр А-92; 26,99 грн/л (А-95); 27,99 грн/л (А-95+) и 23,99 грн/л (дизтопливо).

МВФ продолжает настаивать на повышении пенсионного возраста

Международный валютный фонд настаивает на повышении в Украине пенсионного возраста, заявил министр социальной политики Андрей Рева. "В Украине же 11 млн пенсионеров и 26 млн потенциальных налогоплательщиков. А платят только 10,5 млн. Есть у нас необходимость повышать пенсионный возраст? Мы считаем, что есть возможность увеличить количество тех, кто платит. А МВФ предлагает противоположное. В этом вся наша дискуссия с МВФ", — добавил министр.

Раде предлагают уволить Вятровича

Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Украине Александр Вилкул во вторник зарегистрировал в парламенте постановление об увольнении директора Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича, который предложил отменить празднование на государственном уровне 8 марта, 1 и 9 мая. Текст проекта постановления "Оппозиционного блока" пока отсутствует на сайте парламента.

Мэр Стокгольма передала Кличко "ключи" от Евровидения

В Киеве состоялась жеребьевка, определившая порядок выступления артистов в полуфиналах песенного конкурса Евровидение-2017. Первый полуфинал пройдет 9 мая, в нем выступят Италия, Испания, Великобритания, Черногория, Финляндия, Грузия, Кипр, Португалия, Бельгия, Словения, Швеция, Армения, Молдова, Чехия, Латвия, Албания, Исландия, Азербайджан, Греция, Австралия, Польша. Накануне Мэр Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак передала символические ключи Евровидения мэру Киева Виталию Кличко.

Протесты против указа Трампа об эмигрантах

В Вашингтоне продолжаются протесты против принятого новым президентом США Дональдом Трампом закона об эмигрантах. Участники акции держат в руках плакаты с различными лозунгами, в том числа "Верните мне мою страну". Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

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Ежегодно 31 января во всем мире свой профессиональный праздник — Международный день ювелира — отмечают мастера, что делают нашу жизнь прекрасней. Дата была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Профессия ювелира — одна из самых древних, ведь украшать себя люди любили всегда. Первые украшения изготавливали из разнообразных подсобных материалов.