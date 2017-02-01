Треть выпущенных под Авдеевкой снарядов не сработали - Зубко

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что около 30% выпущенных во время обстрелов Авдеевки в Донбассе снарядов не взорвались и нуждаются в разминировании.

"Саперные бригады, которые должны пройти и разминировать, потому что непосредственно 29, 30 и 31 января было выпущено большое количество снарядов, приблизительно 30% из которых не разорвались и там нужно разминирование", — сказал Зубко на заседании правительства в среду.

По его словам, речь идет в первую очередь о разминировании территорий в районе промзоны города и района старой Авдеевки.

Он добавил, что началу работы саперов мешают продолжающиеся обстрелы.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.