Ремонтные бригады в Авдеевке вышли на место разрыва ЛЭП - губернатор

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Ремонтные бригады в подконтрольной украинским властям Авдеевке вышли на место разрыва линии электропередачи после того, как были получены гарантии прекращения огня, сообщил глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский.

По его словам, в СЦКК предоставили письменное подтверждение гарантий прекращения огня.

"Наши ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи. Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров. После проведения детальных обследований будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ", — написал Жебривский на своей странице в Facebook в среду.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.