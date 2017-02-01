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    Интервью

    Банды, ворующие на дорогах, очень опасны — Костюченко

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (364)

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    Президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Леонид Костюченко в эфире "ГС" подчеркнул, что информацию о грузе дальнобойщиков грабителям предоставляют таможенники.
    Леонид Костюченко
    "Нация"

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    На трассах Украины действуют преступники, причем, они усовершенствовали свои методы. Ранее бандиты прыгали с мостов на фуры, а теперь прячутся в нишах вне пределов видимости, в так называемых "карманах", и атакуют дальнобойщиков, требуя деньги за проезд. 

    Подобную банду, которая орудовала в 13 областях, недавно задержали правоохранители. Работали преступники очень быстро, на захват автомобиля у них уходило около 30-40 секунд. 

    Подробнее о способах ограбления водителей-дальнобойщиков в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко

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    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Украинцы уже понимают, что их грабят, но что делать, пока не знают

    В каких регионах и с какими именно автомобилями чаще всего подобные преступления происходят? 

    — Есть такая трасса, как мы называем ее "Варшавка" — здесь самая высокая криминогенная ситуация по воровству в автомобилях, которые занимаются международными перевозками. Буквально на сегодня у нас находится три заявления, в которых четко описаны случаи воровства. Водители останавливаются на обед на 20-30 минут максимум, и воровство проходит просто: пересекается тросик опломбированного прицепа, вытягиваются нужные вещи, и не с краю они вытягиваются, а где-то из середины, то есть преступники не боятся, что они будут обнаружены. И в итоге при доставке груза на таможню выясняется недостача. 

    Вы можете назвать определенные цифры? Сколько было в 2016 году подобных случаев и в этом году?

    — В прошлом году у нас было предъявлено 16 претензий, а потому что мы являемся гарантийным объединением, и мы тоже несем консолидированную ответственность страховой компанией по доставке грузов. Поэтому у нас было 16, в этом году уже у нас есть три. И кстати, это начинается зимой, когда перевозятся удобрения химические. Они очень дорогие, воруются в цистернах с концентрированными химическими удобрениями, и это делается даже на ходу. Бывали, случаи, когда идет автомобиль, снят на камеру другого автомобиля, подъезжает уазик, газик, на капот становится подготовленный боец, вскрывает заднюю дверь и вытягивает оттуда электронную технику. Мы эти факты передавали полиции. К сожалению, я думаю, что не только в городе должны патрулировать полицейские машины с мигалками, они должны быть на трассах. 

    То есть, даже если не останавливается водитель на обед, как вы говорили, то все равно он не застрахован от попыток ограблений или воровства? 

    — Есть такие случаи, зафиксированные, даже на ходу. А где это делается: под гору, где плохая дорога, разбитая, например, в Полтавской области Решетиловка, Кобыляки. Не один раз к нам обращались наши перевозчики, и там, где подъем, где скорость уменьшается, блокируют, спереди становится какой-то автомобиль, который сложно обогнать, и он замедляет ход, в это время происходит грабеж. И на стоянках тоже, к сожалению.

    Сами дальнобойщики предпринимают какие-то меры безопасности? 

    — Мы сейчас занимаемся очень серьезно этой программой с одной охранной структурой. Будут ставить видеонаблюдение прямо внутри автомобиля, снаружи, и у нас все машины радированные — будут коллеги друг другу передавать информацию. Я советую сегодня своим коллегам, и мы эту информацию им обязательно выдадим, обязательно поставить эти меры защиты.

    Учитывая, что достаточно большое количество подобных ограблений и краж совершается, есть ли подозрения, что могли крышевать правоохранители? 

    — Есть, конечно, потому что грабят не те машины, которые везут носки, полотенца, и простыни, а грабят те, которые везут дорогостоящее электронное оборудование, те, которые везут дорогую химическую продукцию. Они знают. Думаю, что есть сотрудничество этих групп грабителей с людьми, которые проверяют документы на границе.

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    Откуда можно получить информацию, кто, какой груз везет? 

    — Запросто, есть две службы контролирующие — это фитосанитары, если это  касается их направления, и есть таможенники, которые оформляют товаро-транспортную накладную.

    И оттуда эта информация может поступать?

    — Может. Я не могу этого утверждать, но больше источников такой информации нет. 

    А могут ли сами компании-перевозчики давать информацию грабителям, в надежде на страховую выплату?

    — Можно и так предполагать. Можно предполагать, что отправщик, экспедитор может тоже, и он владеет этой информацией, он тоже может быть заинтересован в получении вознаграждения за страхование груза. Есть, но мы имеем в виду сегодня товары, которые идут на экспорт. Я не помню случаев, чтобы тот груз, который шел на экспорт, был обворован. 

    Преступники, которые подобным образом свершают кражи, применяют насилие? 

    — У нас были такие случаи, когда воровали у водителя, забирали машину, об этом знает полиция, есть заявления, официально оформленные. Даже избивали водителей, в лесу оставляли. Есть случаи, когда в лесу практически замерз человек — его привязали к дереву, а машину угнали с товаром. К сожалению, есть, и в последнее время такие случаи участились.

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    Методы каким-то образом меняются у тех, кто грабит автомашины, или схема неизменна на протяжении нескольких лет? 

    — Сегодня те, кто ворует, кто грабит, практически все вооружены и достаточно серьезно оснащены рациями, всяким техническим оборудованием для того, чтобы иметь связь, иметь поддержку. А самое главное — у них есть оружие, мы же, наши перевозчики не возят оружие с собой.

    Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы глава департамента коммуникации МВД Артем Шевченко рассказал о задержании преступной группировки автоугонщиков

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