The Daily Beast: отгородится ли Украина стеной от РФ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ходят слухи о сделке Трампа и Путина по Украине, некоторые в Киеве говорят о том, чтобы отгородить Восток, для других – это анафема, пишет в статье для американского ресурса The Daily Beast журналист Анна Немцова.

"Температура в восточной части Украины упала до минус 12 и продолжала падать. В среду во второй половине дня более 200 транспортных средств, полных ярких пластиковых сумок, чемоданов и измученных пассажиров, на грязной дороге посреди поля ожидали своей очереди, чтобы пройти через контрольно-пропускной пункт Марьинка в той части Донецкой области, которая находится под контролем боевиков", – продолжает автор статьи.

"Некоторые люди ждали более восьми часов, но никто из них не осмелился выйти и размять ноги, поскольку окрестные поля усеяны наземными минами. Поэтому они оставались среди бронетехники и транспорта с украинскими солдатами и офицерами службы безопасности… чтобы миновать таможню и оказаться на отколовшейся территории", – говорится в публикации.

Мины – не единственная опасность, пишет Немцова, напоминая о частых обстрелах.

"Контрольно-пропускной пункт опасен, переход из последних сил продолжал работать, обогащая контрабандистов и усугубляя ярость критиков коррупции. Он обеспечивал связь для расколотой общины. Но все может измениться. В мире растущих барьеров все может стать гораздо хуже", – говорится в статье.

"Сейчас в украинской столице Киеве обсуждают идею строительства реальной или виртуальной стены, чтобы изолировать 400-километровую линию фронта, за которой – половина Донбасса. Может, это реально, а, может, и нет – сама стоимость крепкой стены просто огромна, но размещение новых наземных мин и создание закрытых контрольно-пропускных пунктов обойдется относительно недорого", – продолжает автор публикации.

Однако сама идея приводит в ярость Евгения Вилинского, заместителя губернатора Донецкой области.

"Почти трехлетняя война унесла жизни более 10 тысяч человек. Более двух миллионов жителей Донбасса лишились домов, и война продолжает убивать десятки людей каждый месяц", – напомнила Немцова.

В городе Марьинка некоторые из разрушенных домов на улицах Октябрьская, Ленина, и Шевченко были отремонтированы, но в одно из новых окон попала пуля снайпера, говорится в статье.

"Такое впечатление, что они издеваются", – рассказал The Daily Beast глава администрации города Александр Тесля.

В пятницу миссия ОБСЕ предупредила о гуманитарной и экологической катастрофе в затронутых конфликтом районах Донецкой и Луганской областей: после перестрелки между украинскими силами и ополченцами вышла из строя водоочистная станция, и сотни тысяч человек остались без воды в зимний мороз, пишет Немцова.

Что значит оставить половину населения за стеной?

"Нам даже не нужно строить стену, нейтральная территория вдоль всей линии соприкосновения заминирована", – сказал Тесля The Daily Beast и глубоко вздохнул.

"Эта стена будет построена против старушек, чьих-то матерей и детей? Это вам не граница между Калифорнией и Мексикой, это семьи, которые являются частью одного народа — только идиотам могло прийти такое в голову!" – возмущается глава администрации Марьинки.

Однако любой барьер на Донбассе будет хуже, чем стена Дональда Трампа, отметил заместитель губернатора Донецкой области Евгений Вилинский (сегодня это сравнение приходит на ум многим украинцам). Неважно, находятся они под контролем ополченцев или Киева, но все из почти четырех миллионов человек на территории Донецка – это граждане Украины, продолжает автор статьи.

Разделить Донбасс официально, на бумаге, изолировать тысячи пророссийских граждан от прозападной стороны – это будет означать предать тех, кто всегда был верен Украине, отказаться от них, заявляет Вилинский.

Вместе с тем ведущий сторонник плана по изоляции Донецкой и Луганской народных республик, вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроид решительно выступает против мягкой реинтеграции отделившихся территорий, напоминает автор статьи.

"Она недавно представила проект закона, который в парламенте поддерживает партия "Самопомощь", за которую в основном голосовали в западных регионах Украины. Сыроед подталкивает к принятию нового закона и настаивает на том, что украинские олигархи, миллиардеры родом преимущественно из восточных регионов, должны прекратить поддерживать ополченцев", – пишет Немцова.

Наиболее заметным среди этих мегасостоятельных фигур, по словам Сыроед, является Ринат Ахметов, миллиардер, который продолжает зарабатывать на производстве угля в самопровозглашенных республиках и ведет торговлю с Россией и Украиной, отмечает автор публикации.

Строительство виртуальной стены

"Мы должны изолировать территории… как в экономическом, так и политическом плане, по закону; мы должны построить виртуальную стену, создать таможенную границу вдоль этой линии соприкосновения и контролировать все передвижения и товары", – сказала Сыроед The Daily Beast.

"Ряд международных организаций, включая Global Rights Compliance, раскритиковали закон Сыроед, ведь он может стать общим положением, способным, к примеру, аннулировать все документы, такие как свидетельства о рождении, смерти и браке, выданные "оккупационными властями", - говорится в статье.

"По нашему мнению, законопроект вызывает беспокойство и во многом нарушает обязательства Украины в рамках международного права", – сообщают в своем комментарии Global Rights Compliance.

Отказ признать документы ополченцев, говорят они, нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах, а также Европейскую конвенцию по правам человека.

Однако вице-спикер продолжает настаивать на том, что пришло время для такого закона, пишет Немцова.

"Посмотрите, Путин и Трамп недооценивают друг друга, думают, что могут перехитрить друг друга, но это невозможно, и, в конце концов, в ближайшее время, между ними будет столкновение, — предсказывает Сыроед в интервью The Daily Beast. — Этот день станет точкой, когда начнет формироваться новый глобальный порядок незащищенности, и мир не сможет этого сделать без Украины".

Тем временем около двух миллионов человек, то есть половина населения разрушенной Донецкой области, живет в "черной зоне", как ее называет заместитель губернатора Вилинский. Еще за год до начала вооруженного конфликта на Донбассе он заказал опрос социологов Rating Group, который должен был показать, готова ли Украина к европейской интеграции, говорится в статье.

"К нашему удивлению, мы увидели, что 69% населения Донбасса хотели, чтобы Украина объединилась с Россией и Белоруссией в единое государство, и только 30% требовали независимости, поэтому раскол был очевиден задолго до войны", – рассказал The Daily Beast Игорь Тищенко, исследователь из Rating Group.

Как подчеркнул социолог, тот же опрос показал, что около 90% населения региона хотели, чтобы русский язык стал вторым официальным языком государства.

Договоренности нового президента США с Россией

"Многие считают Дональда Трампа пророссийским президентом в Белом доме, и Украина сейчас как никогда разделилась во мнении по поводу будущего Донбасса. Дебаты по вопросу о том, что делать с конфликтом, разгорелись после того, как один из известных миллиардеров страны, Виктор Пинчук, написал свое мнение в The Wall Street Journal под заголовком "Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией", – напомнила Немцова.

"Заявление Пинчука подверглось критике, особенно со стороны ветеранов войны и жертв конфликта. Тесть Пинчука, бывший президент Украины Леонид Кучма, представлял Украину в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. И некоторые спрашивали, может ли олигарх выражать такое мнение без одобрения нынешнего президента Петра Порошенко. Другие раздумывают о возможности сделки миллиардеров по поводу будущего Донбасса, не принимая во внимание общественное мнение", – продолжает автор статьи.

После заявления Трапма о "стене" в США, люди задаются вопросом о том, какие договоренности могут быть у нового президента США с Россией, говорится в публикации. Один из членов парламента, Мустафа Найем, хочет послать сообщение президенту США через The Daily Beast.

"Президент Трамп должен понимать, что Украина еще многие годы останется минным полем, и что если он попытается заключать сделки за нашими спинами, возникнет огромный гражданский конфликт, а когда страны Балтии и Польша поймут, что США их не поддерживают, они сформируют коалицию против России", – предупредил Найем, который твердо верит, что Украина может вернуть свой суверенитет.

Команда Найема вместе с министерством иностранных дел Украины выступает против потери любой части территории Донбасса, говорится в статье.

"Мы надеемся, что Трамп будет придерживаться Минского соглашения, нам нужны США в качестве посредника в процессе интеграции, который займет годы".

В Краматорске чиновникам не нравится, когда решения принимаются за их спиной, пишет Немцова.

"Мы уверены, что интеграция постепенно начнет работать, мы видели, как молодые люди из оккупированного Донецка пересекали линию соприкосновения и проходили много километров, чтобы побывать на концерте группы "Океан Эльзы" в Мариуполе", – говорит Игорь Стокоз, второй заместитель губернатора Донецкой области.

"И Стокоз и Вилинский оставили свои семьи в Киеве и переехали в этот регион, чтобы изменить ситуацию в опустошенной и до сих пор в значительной степени пророссийской части Украины. Но они знают, что впереди тяжелые времена, и обратной стороной процесса реинтеграции могут стать месть и расправа, поскольку тысячи украинцев хотят смерти тех, кто сотрудничал с Россией", – говорится в статье.

"Если быть оптимистом, то можно надеяться, что адская война, которая разрушила Донбасс, может предоставить властям в Донецке, украинцам и иностранным НПО, волонтерам и молодежным движениям уникальный шанс превратить Донбасс в свободный от коррупции регион", – пишет Немцова.