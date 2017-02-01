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    Гройсман не видит необходимости в созыве Рады из-за ситуации в Донбассе

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (398)

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    Премьер-министр выразил уверенность в том, что если бы возникла необходимость в принятии решений на законодательном уровне, ВР смогла бы оперативно собраться на заседание.
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Facebook Владимира Гройсмана

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не видит необходимости в созыве внеочередного заседания парламента в связи с эскалацией ситуации в Донбассе.

    Жилое здание на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела
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    Во вторник депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук обратилась к спикеру Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание парламента в связи с обострением ситуации в Донбассе.

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    "Я не вижу сегодня необходимости, чтобы Верховная Рада принимала какие-то отдельные решения касательно той ситуации, которая сложилась. Я думаю, не надо политизировать… Сегодня нет ни одного решения, которое нам необходимо принять на уровне парламента, чтобы более эффективно решать эту проблему", — сказал Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".

    Он выразил уверенность, что если бы возникла необходимость в принятии решений на законодательном уровне, парламент смог бы оперативно собраться на заседание.

    Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы активно штурмуют их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Также сообщается о боях в районе Донецка и Ясиноватой. 

    Как сообщалось, СБ ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня в Донбассе.

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