Кризис в Донбассе: количество пострадавших растет, но паники нет

Aleksey FILIPPOV / AFP

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Ситуация в зоне АТО по состоянию на утро среды по-прежнему напряженная. Продолжаются обстрелы, о потерях с обеих сторон поступают противоречивые сведения, но речь идет о десятках погибших и раненых.

По информации главы непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, боевые действия идут на территории протяженностью в 50 километров.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк – Ясиноватая – Авдеевка, а также в попытках наступления.

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта.

Авдеевка без воды и без тепла

Продолжаются боевые действия без Авдеевки, жители которой остаются без воды, без электроснабжения и практически без тепла в домах (минимальную температуру в трубах удается поддерживать благодаря работе Авдеевского коксохима).

По данным полиции, за четверо суток в результате обстрелов Авдеевки ранения получили 6 жителей, повреждены 38 домов.

Минобороны Украины в среду сообщает о сокращении количества обстрелов.

Накануне в Донецкой областной военно-гражданской администрации заявили, что все готово для эвакуации жителей. Но власти Авдеевки уверяют: необходимости в массовой эвакуации нет.

Вечером во вторник в Авдеевке побывал премьер Украины Владимир Гройсман. По его словам, никакой паники в городе нет, хот — "люди в огромной тревоге".

На заседании правительства в среду Гройсман заявил, что "цель врага… это не только частично захватить территорию нашей страны, но все сделать для того, чтобы Украина не была успешной страной, посеять уныние, панику, отчаяние среди украинцев".

Отметим, что не все с этим согласятся. По мнению оппонентов власти, более всего приводят украинцев в отчаяние как раз деятельность правительства…

Донецк: "растет число пострадавших"

Напряженная ситуация в Донецке. По информации городской администрации, обстрелам подвергались Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы города. Повреждены 19 домов и газопровод.

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Украинские силовики нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по северному пригороду Донецка – селу Спартак, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

"По данным источника, в общей сложности с позиций украинских подразделений было выпущено 40 реактивных снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — сообщает ДАН.

Как все это переносят жители Донецка? "Скажу банальность, но дети очень пугаются грома артиллерии. Звонила учительница, сказала что когда сегодня очень уж бахнуло, заблеяли всем классом как овечки и пытались под парты прятаться. Бедолаги. Своего успокаиваем, как можем, но все равно он боится и это заметно. А детей в районах поближе к рубилову вообще не представляю как можно успокоить. А ведь они тоже ходят в школу и вокруг весь этот кошмар", — написал на своей страничке в Facebook донецкий журналист и блогер Денис Селезнев.

Он рассказал РИА Новости Украина о том, какая сейчас ситуация в Донецке.

"Сегодня — 1 февраля — интенсивность артиллерийской стрельбы заметно снизилась, что конечно стало некоторой неожиданностью после крайне ожесточенной ночи, да и вообще последних трех суток. Впрочем, не смотря на некоторое ослабление огня среди мирного населения растет число пострадавших. Уже к полудню как минимум двое гражданских погибло и несколько были ранены. В том числе один из снарядов разорвался возле машины скорой помощи в Калининском районе Донецке, в результате чего раненый, которого она перевозила, получил повторное ранение, водитель и фельдшер также получили ранения и контузии", — сообщил Селезнев.

По его словам, "еще одним неприятным сюрпризом стало обесточивание фильтровальной станции в районе Верхнекальмиусского водохранилища, которая снабжает значительную часть районов Донецка, Ясиноватой и Макеевки — в целом ряде районов этих городов было прекращено водоснабжение".

"Еще раньше, 30 января, после повреждения ЛЭП в районе интенсивных боев была обесточена и Донецкая фильтровальная станция, которая снабжает водой северные районы Донецка, часть Ясиноватой и Авдеевку. Здесь водоснабжение уже отсутствует в течение двух суток", — сказал Селезнев.

По его словам, продолжаются попадания снарядов и в промышленные объекты. Если 31 января из-за обесточивания пришлось эвакуировать из-под земли более двухсот горняков шахты им. Засядько, то утром 1 февраля обстрелу подверглась расположенная на северо-западной окраине Макеевки шахта Щеголовская-глубокая, причем несколько сотрудников шахты получили осколочные ранения.

"Кроме того, в разных районах Донецка и Макеевки попадания мин и снарядов вызвали пожары и привели к разрушению жилого сектора. На этом фоне в городе продолжается по возможности обычная будничная жизнь. Все инстанции, включая учебные заведение в сравнительно безопасных районах продолжают работать. Никаких следов паники или растерянности заметить не удастся даже самому придирчивому наблюдателю. В основном население считает, что данное обострение вскоре закончится, так как украинская армия уже не имеет ни сил, ни возможностей развить какое-либо наступление на город. Учитывая нынешнее затишье, есть неплохие шансы, что в течение пары дней обычное сравнительно "мирное" положение будет восстановлено", — отметил Селезнев.

Он также выразил надежду на то, что при сохранении затишья ремонтным бригадам удастся добраться до ЛЭП и необходимость в эвакуации Авдеевки отпадет. Журналист напомнил, что донецкие ремонтники "имеют огромный опыт в ликвидации такого рода повреждений".

Мир требует тишины

Кто виноват в очередной эскалации? Стороны привычно обвиняют друг друга. Президент Петр Порошенко на совещании с руководителями силовых ведомств говорил о действиях "российских боевиков", которые ведут обстрелы из "Градов" и крупнокалиберной артиллерии.

"Если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций (с России — Ред.), то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?" — полувопросительно заявил Порошенко.

В то же время глава ДНР Александр Захарченко обвинил в президента Украины Петра Порошенко в том, что тот "отдал приказ начать атаку Донецкой народной республики". По мнению главы ДНР, "Украина начала боевые действия только потому, что Россия и Америка начали предпринимать попытки нахождения точек соприкосновения".

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил: есть достоверные сведения о том, что атаку на Авдеевку начали "самостийные отряды" при поддержке артиллерии ВСУ, а "ополченцам Донбасса пришлось давать отпор".

Совет Федерации РФ призвал Верховную Раду положить конец действиям военных Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что обесточенный Авдеевский коксохимический завод пострадал от "провокационных действий" с обеих сторон.

Отреагировали в Госдепе США: потребовали немедленно прекратить огонь на Донбассе и приступить к выполнению Минских соглашений.

Если бы Минские договоренности выполнялись с февраля 2015 года — сколько жизней могли бы сохранить…