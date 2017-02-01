Эвакуация из Авдеевки: репортаж с места событий

Aleksey FILIPPOV / AFP

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В общей сложности 175 человек изъявили желание выехать из Авдеевки. Об этом в эфире Голоса Столицы рассказала начальник сектора связей со СМИ Главного управления ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал. О полной эвакуации жителей пока не говорят, но в ГСЧС сообщили, что могут вывезти порядка 12 тысяч жителей.

Как сообщал ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, города области готовы принять до девяти тысяч человек. Службами подготовлены 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до трех тысяч человек. Также для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов.

О подготовке Славянска к приему жителей пострадавшего от обстрелов города в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила корреспондент сайта города Славянска "6262.com.ua" Дарья Фрай.

(текст публикуется на языке оригинала)

Слов'янськ знаходиться в списку міст для евакуації мешканців Авдіївки. Чи є якісь заяви від міської влади з цього приводу?

— Так, звичайно. Наш міський голова Вадим Лях збирав прес-конференцію, на якій повідомив, що ведуться підготовчі роботи, і усього в Слов'янську разом зі Святогорськом ми можемо прийняти 750 місць. Тобто це такі люди, які можуть розміститися в комфорті. І до того ж є актові зали центру культури і довкілля, де можна просто забезпечити людину нормальним теплом і їжею, на випадок подальшої евакуації в інші міста.

Тобто вже розподілено, де можна розміщати людей?

— У нас є на даний момент на прикметі Слов'янський курорт, декілька санаторіїв, і у Святогірську є дитячі табори. Як повідомив міський голова, на даний момент такої підготовки ще не почато. Тобто продукти ще не готують, автобуси ще не готують, але такі можливості в нас є — зняти з рейсів декілька автобусів, сім-вісім, аби забезпечити перевозками. І до того ж вчора ввечері наш колишній міський голова Олег Зонтов повідомив у Facebook про те, що вчора ввечері на нараді було прийнято рішення поселити не тільки по всім містам, які близько знаходяться, але й безпосередньо в Святогірську. В нас там є "Перлина Донеччини", це дитячий табір, в якому можна помістити до п'яти тисяч людей.

Чи відомо, хто бере на себе витрати з розселення людей?

— Годування забезпечує готовність повністю Донецька ОДА. А Слов'янськ в свою чергу буде допомагати чим зможе, тобто продукти будуть, як міський наш голова повідомляв. Він зустрівся з нашими підприємцями, якісь кошти виділять і вони.

Чи є якісь заяви від міської влади? Чи повідомляли вони про те, на який термін готові прийняти евакуйованих людей?

— Щодо терміну розмови не було. Вчора на самій прес-конференції було більше натяків на те, що з Авдіївки переселять до тих міст, які близько. І Слов'янськ далеко в порівнянні з іншими містами, тобто ми останні на черзі. Тому поки що немає такої точної інформації.

Як мешканці Слов'янську реагують на можливу евакуацію мешканців Авдіївки до міста?

— У Слов'янську на даний момент повністю підключилися волонтери. Волонтери збирають всі продукти, медикаменти, речі. У нашій платформі ініціатив "Теплиця" відкрився пункт прийому. Тобто не тільки ті, які знають безпосередньо волонтерів, а звичайні мешканці міста туди несуть все, що можуть. І всі готові до прийому, всі готові навіть їхати в Авдіївку допомагати. Наші волонтери, пастор церкви "Добра звістка" Павло Дудник вже там.

Готов ли Краматорск к приему жителей Авдеевки, в эфире "ГС" прокомментировал секретарь Краматорского городского совета Денис Ошурко.

Краматорск готов к приему эвакуированных жителей Авдеевки?

— Да, конечно. Нам как никому другому известно, каково это — остаться без основных благ цивилизации, Краматорск на себе испытал эти лишения. Узнав о подобной ситуации в Авдеевке, которая еще усугубляется сильным морозом, мы готовы протянуть руку помощи нашим соседям. Город для этого собрал оперативный штаб, проработал механизм некоторых действий. Достигнута договоренность с автоперевозчиками. В любой момент в Авдеевку готовы выехать около 50 автобусов на дизельном топливе, чтобы не застряли в поле в случае, если закончится газ. В случае крайней необходимости Краматорск готов разместить у себя до 1000 людей: 500 в интернатах, общежитиях завода, училищ города, еще около 500 — в помещениях школ и домах культуры.

Сейчас сообщается о том, что чуть менее 200 человек уже были эвакуированы из Авдеевки. Есть ли люди, которые эвакуированы непосредственно в Краматорск?

— Нет, пока Краматорск готовится к приему людей. Насколько мне известно, люди, которые смогли сами выехать, временно располагаются в городе Святогорск на базах отдыха, в "Изумрудном городке". Поэтому мы ждем команды, мы ждем каких-то разъяснений, готовы принимать людей. Мы на постоянно связи с координационным штабом МЧС в области, поэтому будем помогать.

Откуда деньги город будет брать на реализацию всех этих мероприятий?

— Пока сейчас ведется разговор с нашими предприятиями, с заводами машиностроительными, хотелось бы огромную благодарность им выразить. Готовы с нами сотрудничать и в доставке спальных комплектов, матрацев, одеял, теплых вещей. Очень много звонков поступает к нам в исполком от наших краматорчан, которые изъявили желание даже принять у себя семьи с детьми.

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На данный момент проводится ли сбор какой-то помощи для Авдеевки?

— Да, с 31 января по всему городу организованы пункты сбора гуманитарной помощи.

Как часто эта помощь, которая собирается в пунктах сбора, отправляется непосредственно в Авдеевку?

— Пока мы собираем эту помощь, открыли дополнительные пункты приема гуманитарной помощи. По мере накопления какого-то объема мы будем отправлять эту помощь в Авдеевку. По информации Павла Жебривского, основная потребность — это теплые вещи, спальные комплекты, вроде бы как с топливом был вопрос временно решен.

Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что люди в Авдеевке не мерзнут, они знают, как выживать, поэтому на эвакуацию записалось лишь 200 человек.