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    Фотоленты

    Будни Авдеевки: бронетехника, пункты обогрева, эвакуация жителей

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (439)

    (обновлено: )84
    Авдеевка
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевский коксохимический завод
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка
    Авдеевка
    Aleksey FILIPPOV / AFP
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Associated Press Inna Varenytsia
    Авдеевский коксохимический завод
    Авдеевский коксохимический завод
    Associated Press Inna Varenytsia
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Associated Press Inna Varenytsia
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Associated Press Inna Varenytsia
    Авдеевка, Донбасс
    Авдеевка, Донбасс
    Inna Varenytsia

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    Авдеевка

    Необходимости в массовой эвакуации жителей Авдеевки, которая пострадала в результате обстрелов, на данный момент нет, сообщил заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации Игорь Стокоз.

    Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал.
    Вероника Бахал, facebook
    Эвакуация жителей Авдеевки. Комментарий ГСЧС Донецкой области

    А президент Украины Петр Порошенко поручил принять безотлагательные меры для оказания гуманитарной помощи жителям Авдеевки.  С целью реализации этих неотложных действий создан Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам области, работу которого координирует глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в тесном взаимодействии со всеми руководителями областей.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

    Читайте также: Кто? Кого? За что? Соцсети обсудили обстрелы Авдеевки

    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.

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