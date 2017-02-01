Донбасс: внешние и внутренние причины обострения, а также его последствия

Денис Гаевский, обозреватель

На Донбассе вновь стреляют из всех возможных калибров. В принципе, уже давно подмечено – обострение ситуации зачастую совпадает по времени с визитами зарубежных чиновников в Украину либо поездками украинского руководства за границу. Тем самым украинские власть имущие всячески пытаются актуализировать "украинский вопрос", постепенно уходящий на периферию международной повестки.

За несколько дней до инаугурации Дональда Трампа в Киев пожаловал Джозеф Байден, главный американский "смотрящий" за Украиной в 2014-2016. Анализируя действия находившейся на тот момент "на чемоданах" администрации Обамы из числа глобалистов, невозможно отделаться от мысли, что они были направлены на максимальное ограничение пространства для маневра "неформатного" Трампа на внешней арене. В отношении Украины – это науськивание своих подопечных на куда более серьезное расширение конфликтного поля с РФ, что затруднит будущее обсуждение между администрацией Трампа и Москвой "украинского вопроса".

К тому же Порошенко законсервировал Липецкую фабрику, тем самым перерезав "пуповину", которая связывала его с Россией. Потому в ближайшее время можно ожидать не только продолжение эскалации боевых действий на Донбассе, но и, например, новый раунд ракетных стрельб над Черным морем в пику Москве, "не выполняющей Минские соглашения".

Примерно об этом пишет и обозреватель немецкой "Suddeutsche Zeitung" Штефан Браун: "За их действиями (украинских военных — Авт.), как предполагают некоторые члены руководства Германии, может крыться расчет на то, что ситуация настолько обострится, что можно будет предотвратить планы президента США Дональда Трампа по смягчению санкций. Действия Порошенко Берлин трактует таким образом, что тот пойдет практически на что угодно ради того, чтобы предотвратить отмену санкций против России.

В правительстве растут опасения, что расчет Киева может оказаться контрпродуктивным. Так, Трамп может отменить санкции вне зависимости от положения на линии соприкосновения. И тогда Киев понесет двойной ущерб: улучшение положения России и одновременно с этим обострение конфликта на востоке Украины. Получится ли удержать Киев от провокации, в Берлине прогнозировать не берутся".

Действительно, один из наибольших страхов украинского правящего класса – отмена либо смягчение санкций против РФ, что полностью абсурдизирует шаги Киева на внешней арене в течение трех последних лет.

Кстати, о Германии, откуда на днях вернулся Порошенко, "внезапно" прервавший свой визит, согласно официальной формулировке – в связи с резким обострением ситуации в Авдеевке. По всей видимости, диалог в Берлине сводился к тому, что Меркель в очередной раз заявляла о необходимости выполнения Киевом "Минска-2", а Порошенко убеждал в невозможности данного шага в связи с активностью "российско-террористических войск" и настаивал на продлении/ужесточении антироссийских санкций.

В принципе, зарубежные визиты для Порошенко – не только повод "вернуть Украину на радары", но и способствуют политическому самосохранению. Едва ли кто внутри страны рискнет свергать Петра Алексеевича, "активно защищающего Украину на международной арене от российской агрессии". Представляется, что в связи с ухудшением положения дел внутри страны президент все больше времени будет проводить за границей, произнося перед мировыми СМИ ритуальные заклинания о "необходимости поддержки Украины всем миром".

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Европейцы же объективно заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Донбассе – не только ради возврата утраченных позиций на рынках РФ, но и по внутриполитическим причинам. Ведь не секрет, что затягивание украинского кризиса ударил по рейтингам как Меркель, желающей осенью переизбраться на пост канцлера, так и "хромой утки" Олланда, чей уровень поддержки во Франции и вовсе скатился до показателей "позднего Ющенко". Судя по динамике развития отношений Украины с Европой, а также приближающейся "пересменки" в высоких европейских кабинетах, не ровен тот час, когда будет обсуждаться вопрос введения санкций против украинского руководства.

Не внешней политикой единой – обострение на Донбассе имеет и внутренние причины. Установившийся хрупкий баланс внутри украинской "элиты", перешедший в подковерную возню за сужающееся "корыто", в ближайшее время может дать серьезную трещину. Свидетельством тому и новый виток напряженности между президентской клиентеллой и "Народным фронтом", и выход депутатов "БПП" из фракции, а также "наезды" на Пинчука и ахметовские интересы в связи с самовольной железнодорожной блокадой неподконтрольного Донбасса в исполнении "патриотов". В то же время, социально-экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться день ото дня, а в "ядерном" регионе нынешней власти, Винницкой области, просматриваются зачатки "медицинского майдана" – такого количества протестующих против медицинской "реформы" (закрытия учреждений здравоохранения) не наблюдалось даже во время двух "майданов".

Следовательно, острейший кризис, в который ввергнута Украина, требует постоянного канала сброса накапливаемой в системе энтропии. Таким "каналом" и выступает донбасский фронт – в ближайшее время придворные медийщики вновь будут раскручивать тезисы о "необходимости сплотиться" и "недопустимости критики власти во время войны". Вместе с тем, сложившаяся ситуация является отменным поводом для полной монополизации медиасферы президентской командой – о подобных планах упоминал и нардеп Лещенко. Не говоря уже о том, что общество пытаются поддерживать в возбужденном милитаристской тематикой состоянии, отвлекая внимание от развивающейся в режима онлайн социально-экономической катастрофы. Кроме того, наличие фронта и перманентных обострений на нем позволяет держать подальше от столицы десятки тысяч вооруженных людей, способных расширить "АТО" до масштабов всей страны – в криминальном формате.

В общем, Донбасс стал одновременно разменной монетой в международных отношениях и жертвой киевский "игр престолов". Вероятно, ближайшие полгода статус-кво будет сохраняться – до определения политики Трампа на украинском направлении и перезагрузки власти в ряде европейских государств.