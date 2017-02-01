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    Жилые кварталы Донецка под обстрелом

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (431)

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    В сети появились кадры обстрелов в Донецке. В результате активных боевых действий в среду была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, вследствие чего подача воды в Донецк остановлена.
    РИА Новости

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    В связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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