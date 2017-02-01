В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", — написала она в соцсети Facebook.

В среду утром Олифер сообщила, что заседание трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции во вторник не состоялось в связи с отсутствием представителей ДНР, ЛНР и России. Она уточнила, что заседание трехсторонней контактной группы в Минске состоится в среду в 15:00.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.