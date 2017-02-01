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    Аналитика и комментарии

    В Донбассе обострение - в Раде пустота. Соцсети о коллапсе власти

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (443)

    (обновлено: )108180
    Взоры всего мира опять обратились в сторону многострадального Донбасса. Канонада не утихает, количество жертв растет, а жители Авдеевки поневоле привыкают к пунктам обогрева и полевым кухням. Что пишут об этом в соцсетях простые украинцы?
    Пустой зал Верховной Рады. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Ситуация на Донбассе продолжает оставаться напряженной: обстрелы не прекращаются, а потери несут обе стороны конфликта. Массированные обстрелы стали причиной назревающей в регионе катастрофы. Из-за постоянной пальбы подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. В городе развернули пункты обогрева и полевые кухни. Помимо этого из-за повреждения региональной фильтровальной станции полностью без воды остались Донецк и часть Макеевки.  

    В украинском сегменте соцсетей трагедия Донбасса остается приоритетной темой уже несколько дней. Однако вопросы назрели новые: а чем же заняты слуги народа, во время такой народной трагедии? "Отпуск для украинских слуг народа это святое, а обстрел Авдеевки идет своим чередом, как по плану…", — пишут украинцы.    

    Однако есть в сетях и совсем иные комментарии: "За последние несколько дней у нас семь погибших воинов… Кто-то потерял сына, кто-то мужа, кто-то отца или брата.. В Авдеевке нет ни света, ни воды. Но при всем при этом каждый божий день что в одну, что в другую сторону от линии фронта идут составы — идут родненькие: уголь, руда, металл, трубы, промышленная химия, лес, дизельное топливо — бери не хочу! Торговля идет полным ходом — торговля на крови наших пацанов".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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