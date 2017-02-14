Украина готова к любым компромиссам для освобождения пленных - Тандит

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Советник главы Службы безопасности Юрий Тандит сообщил, что власти готовы на любые компромиссы для освобождения военных из плена.

"Украина готова к любым компромиссам ради освобождения наших парней", — цитирует Тандита "112 Украина".

Он подчеркнул, что СБУ постоянно прилагает усилия к процессу освобождения военных из плена, однако другая сторона принимает решения "в ручном режиме".

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе обменялись поименными списками пленных, что является положительным моментом в гуманитарной сфере.

Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Леонида Кучмы Дарья Олифер также заявила, что гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению пленных в Донбассе.

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