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    Украина готова к любым компромиссам для освобождения пленных - Тандит

    Тема:

    Восток Украины: обмен пленными (289)

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    Как уточнил советник главы Службы безопасности Юрий Тандит, ведомство постоянно прилагает усилия к освобождению пленных военнослужащих в Донбассе. Также он выразил надежду на то, что среди считающихся пропавшими без вести есть выжившие.
    Юрий Тандит
    УНИАН

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Советник главы Службы безопасности Юрий Тандит сообщил, что власти готовы на любые компромиссы для освобождения военных из плена.

    Надежда Савченко рассказала о списках пленных
    Канал "Громадське Телебачення" на Youtube
    Савченко о списках пленных

    "Украина готова к любым компромиссам ради освобождения наших парней", — цитирует Тандита "112 Украина".

    Он подчеркнул, что СБУ постоянно прилагает усилия к процессу освобождения военных из плена, однако другая сторона принимает решения "в ручном режиме".

    Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе обменялись поименными списками пленных, что является положительным моментом в гуманитарной сфере. 

    Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Леонида Кучмы Дарья Олифер также заявила, что гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению пленных в Донбассе.

    Читайте также: Кто, зачем и почему тормозит обмен пленными? Мнение "Офицерского корпуса"

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