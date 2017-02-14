Tagesspiegel: как европейская дипломатия потерпела крах в Минске

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Минские соглашения должны были принести восточной Украине перемирие, однако до сих пор "ни один их пункт не реализован", пишет журналист Клаудия фон Зальцен в статье для Der Tagesspiegel.

"Если в феврале 2015 года в конфликте насчитывалось 5 тысяч погибших, то в настоящее время, по данным ООН, эта цифра составляет почти 10 тысяч. В данный момент на востоке Украины вновь вспыхнули бои. Таким образом, второй год Минских соглашений напоминает не "звездный час европейской дипломатии, а историю провала", отмечает немецкая журналистка.

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"Минские договоренности провалились, однако европейские дипломаты уже более года не хотят об этом открыто заявлять", – отмечает автор статьи. Их призыв закончить конфликт обращен к обеим сторонам, чтобы подчеркнуть "нейтральность" ЕС, "однако чем меньше европейские дипломаты вмешиваются в конфликт, тем больше они содействуют одной из его сторон", — считает фон Зальцен.

"Кремль до сих пор изображает дело таким образом, будто он вообще не участвует в войне и как будто речь идет только о добровольцах", — напоминает автор публикации. Международное сообщество должно найти "мужество мыслить в новых категориях", чтобы наконец реализовать мирный процесс в Украине. По мнению автора, подобным решением может стать "отправка международных миротворцев для реализации перемирия".

"Стоит пожелать Украине, чтобы европейцы отважились на новую попытку закончить эту забытую войну", — полагает немецкая журналистка.

"Вот уже два года вторые Минские соглашения представляют собой единственные рамки урегулирования конфликта, которые были навязаны Украине и России с закулисным присутствием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "Альтернативы нет", — утверждали приезжавшие в Киев французские и немецкие дипломаты… Но если отбросить в сторону самовнушение, нельзя не признать, что большинство пунктов договора так и не были реализованы на практике", — продолжил тему Стефан Сиоан в статье для французского издания Le Figaro.

"Несмотря на определенные подвижки по обмену пленными, основные составляющие пакета мер являются лишь видимостью: прекращение огня, отвод тяжелого оружия с обеих сторон фронта, восстановление украинских границ, уход иностранных войск из Донбасса, конституционная реформа в Украине для предоставления особого статуса Донецкой и Луганской областям…", – напомнил автор публикации.

"Во французском МИДе все еще уверены, что реализация соглашений представляет собой "единственный возможный путь урегулирования конфликта". Как бы то ни было, усталость от украинского кризиса ощущается во всех столицах, а на прошлой неделе в Киеве посол Германии в неофициальном порядке говорил о возможности проведения в Донбассе выборов еще до вывода российских войск. Все это вызвало резкую реакцию украинской дипломатии, тогда как депутат Блока Петра Порошенко написал слово "Nein" на подаренном Украине куске берлинской стены", – говорится в статье.

"За один лишь 2016 год среднее количество нарушений перемирия составило 44 в день, тогда как в бою погибли 217 украинских солдат. Такая ситуация создает напряженность в обществе. По данным недавнего опроса Центра Разумкова, лишь 9% украинцев считают результаты Минских соглашений положительными, а 30% относятся к ним отрицательно", – пишет Стефан Сиоан.

На месте событий движение войск наблюдается все чаще, а ряд моментов указывают, что стороны больше не считают себя связанными Минскими соглашениями, говорится в публикации. Тем не менее, Украина тоже ведет опасную игру с продвижением отрядов на севере от Дебальцева, отмечает журналист французского издания.