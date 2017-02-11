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    Общество

    В Минске был задержан украинский поэт Сергей Жадан

    (обновлено: )47361
    Жадан рассказал, что около 2:00 ночи в номер пришли полицейские и доставили его в отделение, ничего не объясняя, а через некоторое время нашли в базе, что ему еще с 2015 года запрещен въезд в РФ "за террористическую деятельность".
    Сергей Жадан
    lovelylife.in.ua

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Минске без объяснения причин был задержан украинский поэт Сергей Жадан. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

    Антон Финько
    РИА Новости Украина Юлия Червинская
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    Он рассказал, что около 2:00 ночи в номер пришли полицейские и доставили его в отделение, ничего не объясняя. По его словам, через некоторое время нашли в базе, что Сергею Жадану еще с 2015 года запрещен въезд в Российскую Федерацию "за террористическую деятельность".

    "А поскольку Белоруссия и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Белоруссию с Казахстаном. И если невозможность попасть в Казахстан я еще как-то переживу, то за Белоруссию обидно. Ночевать пришлось в камере. На утро долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме. В конце концов, поставили штамп о запрете въезда в Белоруссию на неопределенный срок", — написал Жадан.

    Он обратился к МИД и посольству Украины в Белоруссии с призывом отреагировать на то, что "украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины".

    Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) решила не запрещать въезд в страну лидеру французской правой партии "Национальный фронт" и кандидату на пост президента Франции Марин Ле Пен.

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