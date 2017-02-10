В Госдуме РФ заявили, что планы ВСУ по учениям нарушают минские соглашения

КИЕВ, 10 фев – РИА Новости Украина. Планы Украины провести стрельбы из комплексов "Бук-М1" на полигоне в Херсонской области — это прямое нарушение минских соглашений, и в случае необходимости Россия даст отпор, сказал РИА Новости замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

В пятницу представитель оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк заявил, что Минобороны Украины в 2017 году планирует провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1" на полигоне в Херсонской области.

"Практически идет прямое нарушение минских соглашений в части эскалации напряженности, но и вблизи Крыма, что немаловажно. То есть (это) эскалация напряженности, что может привести к достаточно драматическому сценарию. Любому это не по зубам, от кого бы эта угроза не исходила. На сегодняшний день огромный потенциал, находящийся на территории Крыма как субъекта Российской Федерации, достаточен для отражения (действий) любого агрессора, кто вынашивает такие намерения", — сказал Швыткин.

Он добавил, что Россия уже не раз доказала, что имеет развитую систему противовоздушной обороны, и "конечно же, в случае необходимости мы всегда дадим отпор".

"Я бы просто предостерег различных политиков и военных из Министерства обороны Украины воздержаться от данного проведения стрельб. Я думаю, что Украине нужно бояться ответных шагов, которые будут не просто неотвратимы, но и будем говорить – достаточно серьезнейшие", — сказал парламентарий.