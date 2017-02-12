О чем говорит недипломатическая выходка нардепа Гончаренко

Николай Песецкий, обозреватель

Слухи о возможном переделе сфер влияния между Москвой и Вашингтоном возникли сразу же после победы Дональда Трампа. Ожидается, что трансформация американо-российских отношений увенчается т.н. "Большой сделкой" – в обмен на урегулирование конфликта на Донбассе с России могут быть сняты санкции. Евросоюз со своей стороны продлил срок их действия до июня 2017 года. Если к этому времени Белый дом решится на их отмену или смягчение (что уже частично произошло), по мнению отечественных промайданных политиков, это развяжет Путину руки.

Именно страх перед снижением санкционного давления на Кремль заставил украинское руководство попытаться вернуть себе политическую субъектность на международной арене. Пока что нежелательное для Киева решение удалось отложить – во многом благодаря активизации боевых действий на фронте.

Однако результат дипломатических усилий Порошенко возымел обратный эффект. 30 января, когда президент прервал свой визит в Берлин из-за обострения конфликта, вслед уезжающему украинскому лидеру немецкая пресса разразилась статьей, в которой Киев подозревают в сознательном возобновлении эскалации на Востоке.

Нарастающая нервозность в украино-германских отношениях начинала набирать обороты. 14 декабря 2016 года выходит новость: "посол Германии Эрнст Райхель допускает выборы на Донбассе до возврата границы Украине". В своем интервью дипломат заявил, что выборы в ОРДЛО могут пройти и без выведения оттуда российских войск. Никакой реакции оно не вызвало. Ни гневных выпадов Климкина, ни блокирования посольства. Однако спустя почти два месяца РБК-Украина выдает это интервью как свежее. Аккурат к событиям в Авдеевке и 25-летию работы дипведомства в Украине. Как раз в тот день, когда намечалась пресс-конференция посла и прием в посольстве.

Реакция была вполне предсказуема. Фракции Блока Петра Порошенко и Народного фронта потребовали объяснений от посла и немецкого МИД, а также призвали бойкотировать прием по случаю 25-ой годовщины дипломатических отношений. Особо отличился замглавы фракции БПП, депутат Алексей Гончаренко. Он умудрился украсить фрагмент Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве надписью "Nein", что в переводе означает "нет".

Многие восприняли его выходку только как акт вандализма. Однако за действиями Гончаренко скрывается вполне рациональный замысел.

Язык символов

Активизация боевых действий на Донбассе стала уже классическим поводом для критики минских договоренностей со стороны украинского МИД. Это происходит на фоне регулярных попыток Киева дезавуировать подписанные в Минске соглашения. Так произошло и накануне встречи Порошенко с Ангелой Меркель. По данным источников из украинской делегации, Петр Алексеевич планировал объявить минские соглашения невыполнимыми. Но, как говорится, "не сталося, як гадалося". Пришлось заявить о преданности минскому формату. А вслед за Порошенко о необходимости "полной" реализации минских соглашений заявил официальный представитель Государственного департамента Марк Тонер.

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Действительно, политики и активная часть украинского общества не скрывают, что воспринимают минские соглашения как акт капитуляции: так называемый "минский протокол" согласовывался 5 сентября 2014 года в разгар боев под Иловайском, а "Комплекс мер по выполнению минских соглашений" был подписан в феврале 2015-го, в ходе боев за Дебальцево. Оба этих сражения привели к катастрофическому поражению ВСУ – по итогу стычек между Украиной и непризнанными республиками регулярные части нашей армии попали в окружение.

Несмотря на это, давление на официальный Киев продолжает усиливаться. В западной прессе меняются акценты – с осторожностью и оговорками, но Украину начинают признавать одной из заинтересованных сторон в возобновлении боевых действий на линии соприкосновения. А в немецком внешнеполитическом ведомстве поддержали позицию посла, заявив, что его слова не противоречат ни генеральной линии Министерства иностранных дел Германии, ни Минским соглашениям.

Естественно, Порошенко нужно было как-то продемонстрировать, что подобный сценарий является неприемлемым для Киева. Тут-то и понадобился Гончаренко. Дипломатия, как известно, это обмен символами и знаками. А красным по белому написанная фраза "Нет!" – ясный сигнал о возможной реакции украинского общества на реализацию поддержанного немецким послом сценария.

Vox populi – vox Dei. Перефразируя известное изречение, глас народа – глас Порошенко. Стоит признать, это был изящный ход Петра Алексеевича. В поддержку этой версии говорит комментарий Павла Климкина к поведению Гончаренко: "…і насправді реакція, а реакція у багатьох випадках як у Олексія, вона є дуже емоційною, я вважаю занадто емоційною, свідчить щодо того, як ми розуміємо те, яким чином мають бути виконані Мінські домовленості, і якими чином ми маємо йти до миру". Как говорится, умному – достаточно. А если нет, то методы выражения недовольства неоднократно обкатаны на российском посольстве.

Воплощение Минских соглашений смерти подобно для постмайданной власти, а 2017-ый год обещает стать дедлайном по их реализации. Так как к "полной" и даже к частичной имплементации Киев не готов, вполне возможен отказ Украины от Минских договоренностей.

Во-первых, практически кончился Нормандский формат. Весной выборы во Франции, а Франсуа Олланд даже не собирается переизбираться. Осенью выборы в Германии. Позиции Ангелы Меркель все еще сильны, однако ее конкуренты стремительно набирают политический вес. Кроме того, канцлер Германии ввязалась в Минский процесс после согласования позиций с Бараком Обамой. А у Дональда Трампа пока еще нет выработанной позиции по Украине.

Во-вторых, Минский формат продемонстрировал свою несостоятельность. Единственный успешно выполняемый пункт – обмен пленными. Все остальное не выполняется с обеих сторон.

В-третьих, Минские соглашения до сих пор не ратифицированы Верховной Радой. Согласно закону Украины о международных договорах, все международные договоры, которые предполагают изменения законодательства, касаются прав человека или территориальных преобразований, подлежат обязательной ратификации Парламентом.

Кроме того, документы, подписанные в Минске, не являются в строгом смысле "международными" – Россия является лишь гарантом исполнения со стороны сепаратистов, а единственной стороной, представляющей из себя субъекта м/н права, была Украина. А раз от имени государства как от субъекта м/н права обязательства принимает исключительно Верховная Рада, то все документы, подписанные Порошенко или Кучмой, являются "пустой бумагой".

В-четвертых, на Востоке Украины проводится Антитеррористическая операция. То есть правоохранительное мероприятие. Согласно закону, ни МВД, ни ВСУ, ни сам президент не наделены полномочиями по ее управлению. Такое право имеет только антитеррористический центр СБУ. А это значит, что ведением переговоров могут заниматься исключительно специально назначенные оперативным штабом люди. К которым ни Кучма, ни Порошенко не имеют ни малейшего отношения.

В-пятых, несмотря на якобы борьбу с терроризмом, ДНР и ЛНР до сих пор не признаны террористическими организациями.

Впрочем, не исключена попытка со стороны Киева выторговать у Москвы наиболее выгодные условия реализации Минска. Обнуление Нормандского и Минских форматов, вновь вспыхнувший конфликт на Востоке, а также некоторые юридические лазейки АТО и Минских договоренностей открывают окно для подобного торга.

Автор полагает, что именно для этого в Верховную Раду подали законопроект о государственном языке, предполагающий устранение из публичной сферы всех языков, кроме украинского. Что грубейшим образом противоречит и Конституции Украины, и Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств. С той же целью Киевсоветом было принято решение отобрать землю у посольства РФ.

Ну и совсем свежее – 8 февраля 2017 года Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры относительно задержания для привода в суд и заключение под стражу главы ДНР Александра Захарченко. А на днях начались слушания по делу руководителя ЛНР Игоря Плотницкого, которого, с высокой долей вероятности, ждет та же участь.

Уголовные дела против сепаратистов – логичный шаг борьбы Киева против незаконных образований на территории Донецкой и Луганской областей. Если бы не одно "но" – подписи лидеров ЛДНР стоят под Комплексом мер по выполнению Минска-2.

Как видно, Киев только вошел во вкус. Терять политикам особо нечего, а спровоцировать Россию на полномасштабную войну – один из способов обезопасить себя от давления Евросоюза и США. Так что не стоит ожидать кардинальных перемен от грядущей встречи Нормандской четверки.