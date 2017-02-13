Плотницкий: обострение конфликта перечеркнуло достижения в Минске

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что обострение военного конфликта в Донбассе перечеркнуло достижения минских соглашений.

"Последнее обострение военного конфликта со стороны ВСУ перечеркнуло то немногое, что уже было сделано в рамках минских соглашений, и сигнализирует о намерениях Киева официально отказаться от их реализации", — говорится в заявлении главы ЛНР на его официальном сайте.

Плотницкий подчеркнул, что в течение двух лет после подписания минских соглашений контактной группой были созданы четыре рабочие подгруппы, которые провели в общей сложности более 50 заседаний, за исключением подгруппы по вопросам экономики и восстановления, работа которой, по его словам, уже более полугода блокируется украинской стороной.

"Подгруппе по гуманитарным вопросам наряду с рассмотрением различных аспектов гуманитарной сферы удалось провести 17 обменов, в результате которых украинской стороне передано 358 удерживаемых лиц. Мы же, в свою очередь, смогли вернуть домой 360 человек", — заявил Плотницкий.

Глава ЛНР добавил, что подгруппа по вопросам безопасности согласовала и внесла на подписание контактной группе целый ряд проектов решений по отводу тяжелого вооружения, разминированию приоритетных участков, разведению сил и средств.

"Кроме того, удалось согласовать множество заявлений о прекращении обстрелов, которые на первых этапах давали реальные результаты. Однако позднее режимы прекращения огня имели все меньшую длительность фактического исполнения, а последние такие заявления и вовсе практически сразу после согласования были нарушены украинской стороной", — заявил Плотницкий.

Глава ЛНР подчеркнул, что, несмотря на некоторые достижения, большая часть пунктов минских соглашений остается только "на бумаге".

"Убежден, что члены "нормандской четверки" заставят власти Украины умерить свой воинственный пыл и вернуться в русло мирного диалога. Ведь реализация минских соглашений — единственный способ вернуть мир на землю Донбасса", — заявил Плотницкий.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.