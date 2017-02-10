наверх
10.02.201720:21
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Политика Киева в отношении жителей Донбасса противоречит "Минску" - Медведчук

    (обновлено: )15920
    Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук называет отказ официального Киева возобновить пенсионные и соцвыплаты жителям Донбасса - попытками сорвать "Минск".
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Политика украинских властей в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей противоречит минским соглашениям, считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

    Пожилая женщина на рынке
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пенсионерам Донбасса проиндексировали пенсии

    По его мнению, отказ официального Киева возобновить пенсионные и социальные выплаты жителям Донбасса является еще одним свидетельством того, что украинские власти пытаются сорвать выполнение минских соглашений.

    "Такая цинично-дискриминационная политика Киева в отношении собственных граждан препятствует реинтеграции Донбасса и противоречит минским соглашениям, которые во всем мире признаны единственно возможным, безальтернативным путем мирного урегулирования конфликта", — написал в пятницу Медведчук в блоге на сайте движения.

    Ранее вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что возобновление выплаты пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей возможно только после выполнения минских соглашений в полном объеме.

    В ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Петр Порошенко и Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Франц Клинцевич
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Словении Б. Пахором
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе