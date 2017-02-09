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    Силовики сбили беспилотный летательный аппарат в Донбассе

    Тема:

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    (обновлено: )81502
    В пресс-центре АТО рассказали, что "аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами России". Сейчас с обнаруженным беспилотным летательным аппаратом работают специалисты.
    Беспилотник, сбитый силовиками в Донбассе
    Пресс-центр АТО, facebook

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что сбили в Донбассе беспилотный летательный аппарат.

    "Восьмого февраля около 19.00 в небе неподалеку от линии соприкосновения был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Объект был поражен из стрелкового оружия", — сообщил в четверг пресс-центр силовиков.

    Пресс-центр АТО, facebook
    Деталь беспилотника, сбитого силовиками в Донбассе

    В пресс-центре утверждают, что "аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами России".

    Авдеевка
    Alexey FILIPPOV / AF
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    Как отмечается в сообщении, решение об уничтожении было принято после идентификации объекта и получения подтверждения, что летательный объект не принадлежит ни силовикам, ни международным организациям, которые осуществляют мониторинг обстановки вблизи линии соприкосновения в Донбассе средствами беспилотной авиации.

    По информации пресс-центра, на данный момент с обнаруженным беспилотным летальным аппаратом работают специалисты.

    Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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