Энергетики полностью восстановили свет в 7 поселках в Донбассе - ДТЭК

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Энергетики крупнейшей частной энергокомпании ДТЭК в четверг восстановили свет в семи населенных пунктах в Донбассе, сообщила пресс-служба компании.

Ранее пресс-центр силовиков сообщил, что в результате обстрела были обесточены населенные пункты Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединский, Сартана. Кроме того, без электроснабжения осталась мариупольская газораспределительная станция.

"Энергетики "ДТЭК Донецкоблэнерго" восстановили свет в семи населенных пунктах под Мариуполем", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, газораспределительная станция магистрального газопровода под Мариуполем на время ремонта была на резервном энергоснабжении. Благодаря этому у жителей города не было перебоев с поставкой газа.

Как сообщила пресс-служба "Укртрансгаза", электроснабжение на магистральном газопроводе под Мариуполем по состоянию на 16.00 восстановлено.

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.