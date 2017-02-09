Переживают о своих. Греция обеспокоена эскалацией в Донбассе

Геннадий Мельник, для РИА Новости Украина, Афины (Греция)

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что он обеспокоен обострением ситуации в Украине и безопасностью греков, проживающих в восточных регионах. 8 февраля Ципрас прибыл с двухдневным визитом в Киев.

"Мы с беспокойством следим за эскалацией насилия в последнее время, особенно на востоке Украины. Греция поддерживает необходимость установления мира на Украине и выполнения минских соглашений. Мы придаем особое значение гуманитарному аспекту кризиса, так как значительная часть греческой общины проживает в регионе, охваченном столкновениями", — заявил Ципрас после переговоров в Киеве с премьером Украины Владимиром Гройсманом.

Заявление Ципраса передавало в прямом эфире греческое телевидение ERT.

По словам Ципраса, он продолжит диалог на эту тему с президентом Украины Петром Порошенко.

Как отметил премьер Греции, более 100 тысяч украинцев греческого происхождения проживают на территории Украины, и Греция заинтересована в том, чтобы их жизнь была безопасной.

Ципрас сообщил также, что основной темой переговоров стали вопросы двусторонних отношений и экономического сотрудничества, обсуждалось создание межправительственной комиссии, а в четверг пройдет греческо-украинский бизнес-форум.

Со своей стороны Гройсман заявил, что в Киеве расценивают визит Ципраса как выражение поддержки.

"Это первый официальный визит в нашу страну. Мы расцениваем этот визит как выражение поддержки, солидарности с украинским народом, как шаг, который позволит нам углубить и расширить наши отношения", — сказал украинский премьер.

Программа визита

Ципрас в ходе рабочего визита проведет переговоры с руководством Украины и встретится с представителями греческой общины страны.

Премьера сопровождают министр иностранных дел Никос Котзиас и замглавы МИД, ответственный за связи с греками зарубежья, Терренс Куик. В среду запланированы встреча Ципраса с премьером Украины Гройсманом и рабочий ужин с ним.

В четверг премьер Греции посетит музей и кафедральный собор Святой Софии, проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, выступит с совместным заявлением и встретится с представителями греческой общины.

По мнению греческого правительства, ситуация на Украине во многом определяет отношения ЕС и России. Визит пройдет на фоне изменений, происходящих в отношениях США и РФ, инициированных новой администрацией США во главе с Дональдом Трампом, отмечают в Афинах.

СМИ напоминают, что Ципрас посещает Киев в момент обострения ситуации на востоке Украины, где жертвами обстрелов стали множество гражданских лиц.

Как сообщили РИА Новости дипломатические источники, визит Ципраса уже трижды откладывался. Политические обозреватели полагают, что Ципрас в ходе визита постарается избежать каких-либо обязательств по отношению к Украине и сделать все, чтобы не ухудшить отношения с Москвой.

По мнению обозревателей, дальше откладывать визит было невозможно, помимо этого давление на Ципраса оказывают в Евросоюзе, ожидая, что он поддержит Киев.

Критика

Между тем в отношениях между Грецией и Украиной есть острый вопрос, который обе стороны пытаются обойти — убийство греков в греческом поселке Сартана под Мариуполем.

В октябре 2014 года селение, оказавшееся на линии между двумя противоборствующими сторонами, было обстреляно из установок "Град". Как утверждали находившиеся в регионе греки, обстрел велся украинской армией. Под обстрел попала траурная процессия, направлявшаяся на кладбище.

МИД Греции на запросы о ходе расследования не отвечает.

В Украине погибли также несколько греков, воевавших на стороне непризнанных республик, в частности, 29 января этого года был убит командир батальона "Восток" ВС ДНР Иван Балакай с позывным "Грек".

Сайт греческих левых политических сил "Искра" (www.iskra.gr) в связи с визитом опубликовал статью, в которой отмечает, что Ципрас "отмывает современные преступления неонацизма".

"Этот визит — поддержка войны, фашизма и этнических чисток. Премьер-министр посещает сегодня режим Киева, признавая гибридный режим неолиберализма и нацизма, ответственного за гибель десятков тысяч людей, среди них и греков", — говорится в статье.

Причем визит проходит тогда, когда "киевский режим, выступая в качестве международного провокатора, усиливает атаки против Донецкой народной республики, убивая гражданских лиц", отмечает издание.

"В то время, когда европейские страны начинают дистанцироваться от украинского преступления, осознавая ту опасность, которую представляют для всего европейского континента "конфликт низкой интенсивности" с Россией,… Ципрас оказывает международную поддержку потерявшему легальность Киеву", — говорится в статье.

Авторы предлагают премьеру Греции на встрече с президентом Украины Порошенко передать ему список 100 детей, первыми погибших в начале. Имена опубликованы на сайте.

"Список этот не имеет конца", — отмечают они.

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Смена власти в Украине произошла во время председательства Греции в Евросоюзе. Глава МИД Греции Эвангелос Венизелос стал первым европейским политиком, посетившим Киев после Евромайдана, что стало легитимацией нового украинского правительства.

Венизелос заявлял, что Евросоюз будет противодействовать проявлениям расизма, ксенофобии, фашизма и нацизма. При этом Венизелос выступал и против обострения отношений с Россией, хотя Греция в итоге проголосовала за санкции ЕС против России.