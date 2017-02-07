Выборы в Донбассе. Павлив: нет препятствий – отсутствует политическая воля

РИА Новости Украина

Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью РБК-Украина сделал ряд громких заявлений. В частности, подтвердил наличие немецко-французского варианта "дорожной карты" реализации минских соглашений, а также допустил, что выборы на неподконтрольной части Донбасса могут состояться без взятия Украиной "под контроль ситуации в Донецкой и Луганской областях".

По словам Райхеля, все будет зависеть от условий, в которых эти выборы будут проводиться.

Заявления посла Германии на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель допускает, что выборы на неконтролируемых территориях Донбасса могут пройти при нынешнем положении дел.

То же самое я утверждаю уже больше года. Не существует объективных препятствий для проведения выборов на Донбассе, есть нежелание реализовывать "Минские соглашения" у большей части украинских парламентариев и у Президента Порошенко.

Для них затягивание конфликта целесообразно и по пропагандистским, и по экономическим причинам, но главная причина – политическая.

Возвращение в украинское избирательное поле нескольких миллионов голосующих крайне недружественно настроенных по отношению к политикам "оранжевого" лагеря полностью перекраивает политическую карту страны.

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Глубоко убежден – Президент Порошенко готов будет рассматривать варианты политического завершения конфликта и реинтеграции Донбасса только после переизбрания его на второй срок.

Но это он и его посипаки так хотят. А будет все немножечко по-другому, как мне кажется", – написал Павлив.