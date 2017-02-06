Павлив: Трамп дал Порошенко два четких сигнала по Донбассу

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В ночь на 5 февраля президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Президент США разговор оценил положительно, трубку не бросал, как это было во время телефонного разговора с премьером Австралии. В официальном заявлении офиса спикера Белого дома отмечается, что Дональд Трамп провел "очень хорошую беседу с президентом Украины Петром Порошенко по решению различных вопросов, включая затянувшийся конфликт Украины с Россией".

"Мы будем работать с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", – сказал Трамп, отмечается в опубликованном заявлении Белого дома.

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А сообщение на сайте украинского президента гласит, что общались главы государств об урегулировании ситуации на Донбассе "политико-дипломатическим путем", а также об укреплении "стратегического партнерства" и будущей встрече.

"Как мне показалось, вряд ли это был столь длительный (в администрации президента заявляли, что беседа длилась почти час – Ред.) телефонный разговор. Потому что количество упомянутых вопросов, которые проговаривались, могли быть обговорены за значительно меньшее время. Или же прозвучало что-то такое, о чем нам просто не сказали. Полагаю, что если с украинской стороны такое можно допустить, то Белый дом точно опубликовал бы полную повестку", – рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

По его словам, в интернете появился скан рассылки – по-видимому, именно этот документ рассылали пулу журналистов Белого дома, – и из этого скана четко прослеживаются два сигнала для Украины от США.

"Во-первых, конфликт назван там затянувшимся – это очень симптоматично. И второй момент – абсолютно очень четкий сигнал и акцент от Белого дома, что они намерены вместе с Россией заниматься решением проблемы. Не принуждать, как раньше говорилось, Россию, не останавливать агрессию России, а вместе с Россией заниматься проблемой возле границы.

В моем понимании, это очень симптоматично, потому что, по-видимому, говорит о том, как лично Трамп воспринимает: "вот, есть большая Россия, есть большие проблемы и позитивы, которые могут быть от отношений с этой страной, и есть Украина, которая возле границы России, там у них проблемы, этими проблемами нужно заняться и закончить". Мне кажется, так выглядит позиция Трампа сейчас по этому вопросу", – заявил эксперт.

Он добавил, что сейчас есть миллион других обстоятельств, факторов, которые будут влиять на позицию Трампа, но пока, по-видимому, об этом шла речь – "о том, чтобы как можно быстрее завершить этот конфликт – конечно же, дипломатическим путем, с участием всех стран, подписанных в Нормандском формате".

"Разговор о том, что в какой-то относительно непродолжительной перспективе состоится встреча (Порошенко и Трампа), мне кажется, как раз говорит о том, что были заявлены мнения, в частности, президентов Трампа и Порошенко условились сделать некую домашнюю работу, или работу над ошибками, и на этой встрече ее уже обсудить. Мне кажется, что в адрес Порошенко прозвучал недвусмысленный сигнал – максимально быстро найти пути дипломатического разрешения конфликта", – отметил Павлив.

Также политолог ответил на вопрос, понятна ли уже некая новая конфигурация позиций по украинскому кризису – после переговоров Трампа и Путина, Трампа и Меркель, Меркель и Порошенко.

"Относительно всей совокупности переговоров. Их, я считаю, (было) достаточно мало. Встреча (Порошенко) с Меркель выглядела скорее как какой-то блиц, сверка часов перед будущим звонком Трампа. Общение Меркель и Трампа касалось, наверняка, гораздо более широкого спектра вопросов, так же, как и общение Трампа с Путиным. Поэтому я бы не торопился формулировать некую перспективу относительно решения украинской проблемы, проблемы Донбасса, из этих событий", – сообщил эксперт.

По его мнению, ситуация станет гораздо понятнее после встречи Трампа и Порошенко, "когда что-то будет более точно сформулировано Трампом, (госсекретарем США) Тиллерсоном…".

"Пока это все дипломатический набор: обеспокоенности, рекомендации, взгляд со стороны. Пока, мне кажется, новый Госдеп просто банально не сформирован. Там уволились под 1000 работников администрации Обамы. Сейчас идет банально конкурс, собеседования, комплектация. Только через пару месяцев начнет вырисовываться какая-то политика", – подытожил Павлив.