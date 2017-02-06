Die Zeit: Донбасс и отсутствие воли к миру

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Итог приближающейся второй годовщины Минских соглашений, которые призваны обеспечить режим прекращения огня, выглядит так: в районе Донецка ОБСЕ зафиксировала такое большое количество взрывов, как никогда прежде. Число жертв продолжает расти. Применяется весь запрещенный Минскими соглашениями арсенал вооружений, отмечает заместитель руководителя наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг — ракеты "Град", реактивные системы залпового огня, минометные мины разного калибра, причем с обеих сторон", — пишет Алисе Бота в статье для немецкого издания Die Zeit.

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"Хуг произносит эти слова на обратном пути из Авдеевки, промышленного города к северо-востоку от Донецка, находящегося на подконтрольной Киеву территории. Там неспокойно, удары в промышленных районах города оглушительны, страдания гражданского населения невыносимы — нет ни электричества, ни воды, квартиры стоят в холоде, благодаря коксохимическому заводу температура в них пока еще поддерживается на уровне 15 градусов. За окном ужасный холод. Уже третью зиму подряд население по обеим сторонам линии фронта переживает войну — порой со зловещим спокойствием", — продолжает немецкая журналистка.

Обе стороны, как обычно, обвиняют друг друга

"С момента подписания вторых минских соглашений в феврале 2015 года, которые призваны остановить насилие на востоке Украины (прежде всего бои вокруг Дебальцево), не было подобной эскалации. Конечно, обе стороны обвиняют друг друга. Так происходит каждый раз, и никогда с этим не бывает связана Россия. Но как это могло получиться? Кто несет ответственность?" — Интересуется автор статьи.

"Морозный январский день — наблюдатели ОБСЕ вместе с Александром Хагом едут через города и населенные пункты, находящиеся под контролем украинской армии. Хаг в этот день много говорит — с директорами, школьниками и студентами. Он повторяет одни и те же вещи", — пишет Алисе Бота.

"Когда они этого хотят, тогда получается"

"Одна студентка спрашивает, произойдет ли в скором времени эскалация конфликта. Хаг отвечает, что положение нестабильное и очень напряженное. В 20 километрах, в школе неподалеку от линии фронта, одиннадцатилетняя Катя спрашивает, когда, наконец, закончится война", — продолжает немецкая журналистка. Хаг отвечает так, как отвечают ребенку, не желая при этом обманывать: "Те, кто подписал это соглашение, несут ответственность за то, что взрывы, которые вы слышите каждую ночь, прекратятся. Например, не должно быть рядом с линией соприкосновения ни танков, ни гаубиц, ни минометов. Если вы их увидите, знайте, что эти люди нарушили свое обещание".

Затем он вспоминает сентябрь, когда вновь начался учебный период, и было достигнуто соглашение о прекращении огня, и внезапно воцарилась тишина — не было выстрелов, говорится в статье. "То есть вы видите, — говорит Хаг. — Когда они этого хотят, тогда получается". Хаг хочет разъяснить, что разрядить хрупкую ситуацию можно, если будет политическая воля, пишет автор публикации.

"Существует ряд спекуляций по поводу того, почему соглашение разваливается именно сейчас. Те, кто обвиняют Украину, утверждают, что украинцы любой ценой хотят вернуть войну на первые полосы газет. Момент подходящий, потому что, во-первых, Украина не является приоритетом для нового американского президента, а во-вторых, она приняла с начала февраля председательство в Совете Безопасности ООН", — продолжает Алисе Бота.

Награда для России — конец санкций

"Но есть еще и другое объяснение — соглашение с самого начала было слабым и постоянно размывалось. Ни одна из двух сторон конфликта не привлекалась к ответу из-за нарушений перемирия, которые ОБСЕ ежедневно фиксирует. Никто не должен нести ответственность за то, что наблюдателям ОБСЕ мешают в их работе — как сейчас на территории ополченцев, где наблюдателей часами не пропускают, в отличие от гражданских лиц", — пишет немецкая журналистка.

"Вместо этого возможно поощрение для России — постоянно обсуждается отмена антироссийских санкций, хотя они связаны с прогрессом в реализации Минских соглашений. Какую силу тогда они имеют? Кажется, все уже давно привыкли к такой некрасивой реальности в Европе", — отмечает автор статьи.

"Эскалация в Авдеевке началась не внезапно. О ней говорили ранее, как и об эскалации на других территориях. Сообщали репортеры, предостерегала и ОБСЕ. На протяжении нескольких месяцев в промышленном регионе с наступлением темноты начинались выстрелы, обе стороны проверяли друг друга и все ближе продвигались к линии соприкосновения, пока не оказались на расстоянии 50 или 100 метров друг от друга, и положение не обострилось. Ситуацию еще можно решить — если на то будет политическая воля", — полагает Алисе Бота.