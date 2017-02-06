Кровавый Авдеевский трюк для… Дональда Трампа?

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Павел Рудяков, эксперт

Освещение трагических событий последних дней в Авдеевке и вокруг нее во многих отечественных СМИ было столь путаным и противоречивым, столь фактографически куцым и пропагандистски заточенным, что есть необходимость уточнить, о каком молодом офицере идет речь? Имеется в виду навеки оставшийся двадцатитрехлетним капитан Андрей Кизило, заместитель командира батальона 72-ой Отдельной механизированной бригады, посмертно удостоенный звания "Герой Украины". Если верить ряду источников, то первый шаг к крайнему обострению общей ситуации был сделан при его непосредственном участии. Злополучным днем 29 января его подразделение, выполняя задание по расстановке секретов, наткнулось на противника и приняло бой. Оказавшись под огнем артиллерии, бойцы во главе с командиром предпочли не возвращаться назад, в расположение части, а двинуться вперед. Одна из версий, объясняющих, почему поступили так, вопреки логике и здравому смыслу, а не иначе, в соответствии с ними, сводится к тому, что отступать не могли из-за заградительного огня коллег-"добровольцев". Так ли, иначе ли, ребята пошли в атаку и без особого труда заняли позицию оказавшихся неготовыми к такому повороту ополченцев, именуемую "Алмаз-2". Те, спохватившись, принялись отбивать её назад. И пошло-поехало. Чем дальше, тем больше. Очень скоро положение начало выходить из-под контроля. И вышло далеко за привычные рамки. Настолько далеко, что довелось срочно докладывать о происходящем в столицу.

В Киеве поначалу растерялись и взволновались, озаботившись тем, как не сорвать важную зарубежную поездку "первому". Потом, пораскинув мозгами, решили выжать из инцидента все, что можно, и даже чуть-чуть того, что, вроде бы, нельзя. У каждого, кто причастен к такому решению, были на то свои собственные мотивы и резоны. Из всех их собранных вместе заварилась в результате такая "каша", что, мама, не горюй! Любое казенное ведомство, как чужая душа, — потемки. Кто да что там по кабинетам и коридорам думает, кто, что делает, одному Господу Богу ведомо. Проще всего, пожалуй, понять логику Министерства обороны. Военных причин для всплеска боевой активности на линии соприкосновения не существовало. А вот причины коммерческие были. Все предельно просто: чем больше пуль и снарядов улетает, тем больше их надо закупать. Чем больше закупать, тем больше денег тратить. Чем больше денег тратить, тем их больше к пальцам прилипнет. Ничего удивительного, что, как только в Авдеевке пошла жара, в МО кое у кого зачесались руки пострелять по максимуму из всех видов, чтобы сделать солидный запас растраченных боеприпасов, которые можно будет потом списывать месяцами, пририсовывая в отчетных сметах новые "нули". Для обвального наращивания интенсивности ведения огня с нашей стороны этот сугубо меркантильный мотив сыграл, видимо, очень важную роль. К нему приложились, еще более усугубив ситуацию, другие факторы и обстоятельства, так или иначе повлиявшие на ход событий.

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Действия, продиктованные жаждой незаконного, к тому же, кровавого обогащения группы лиц, замешанные на чиновничьем казнокрадстве, отлично вписались в большую политику, совпав и по вектору, и по духу с логикой политического момента. Кому-то понадобилось сотворить из Авдеевки еще одну витрину украинской жертвенности перед лицом "агрессора", и обострению был дан не только зеленый свет, а и попутный ветер. Противник, со своей стороны, очень помог воплотить задуманное в жизнь, принявшись подавать жару по поводу и без повода, отвечая на каждый выстрел выстрелом, на каждый залп – залпом. Дело обернулась так, что трагедию уже не надо было рисовать, достаточно было ее фиксировать. Чем и занялись наши чиновные и общественные пропагандисты всех мастей и рангов. В какой-то момент то ли в СНБОУ, то ли на Банковой, то ли еще где вдруг подумали, что из Авдеевки можно подать такой сигнал новой американской администрации и лично Дональду Трампу, что за океаном не устоят и повернутся, наконец, к Киеву лицом. После чего выглядевший ещё вчера сомнительным проект организации встречи между Трампом и Петром Порошенко обретет реальные черты. Окрыленный этой мыслью чиновный люд принялся ковать железо, пока оно горячо. В Авдеевке и Донецке, затем в других населённых пунктах Донбасса все затряслось, застонало, заполыхало.

Главный упор в действиях Киева был перенесен на международную сцену. Во все концы света, во все известные штаб-квартиры и офисы полетели реляции, призывы, апелляции. Когда же реакция многих внешних игроков оказалась неожиданно для наших гигантов внешнеполитической мысли весьма сдержанной и отнюдь не явно "проукраинской", решили не останавливаться, а, наоборот, идти вперед без оглядки, напролом. Чтобы доказать собственную праведность и жертвенность, возложив вину и ответственность за обострение ситуации на Россию, стали всеми силами и средствами раскручивать тему гуманитарной катастрофы в Авдеевке. Для верности дали ход ряду сопутствующих "проектов" провокационного характера: предъявили самолет, якобы, обстрелянный с российской платформы в Черном море; по некоторым данным, сбили беспилотник ОБСЕ; осуществили серию диверсий в тылу противника; принялись размахивать вызывающими ужас фотографиями на заседании Совета Безопасности ООН.

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Как ни грустно это констатировать, но политический пасьянс, для раскладки которого пришлось убивать и калечить своих и чужих солдат и мирных жителей, превращать в руины жилые кварталы, школы, больницы, дороги и мосты, на сей раз у Киева почти сошелся. Искомый результат не заставил себя ждать. Из Америки дали сигнал, что готовы к контакту. Трамп позвонил Порошенко. На основании того, что известно из сказанного первым второму, много для прогнозов на ближайшее будущее не вытянешь. Для второго, однако, принципиально важен сам факт того, что телефонный контакт состоялся. Независимо от того, как станут разворачиваться события в Авдеевке и вокруг нее в дальнейшем, тема возможной встречи Порошенко с Трампом в 20-х числах февраля не просто сохраняет актуальность, а приобретает характер чего-то из разряда не фантастики, а реальности. Да, Киеву еще придется изрядно потрудиться для того, чтобы появившийся шанс был воплощен в жизнь, а не упущен. Да, еще предстоит продемонстрировать способность и готовность понимать то, что говорит новый хозяин Белого дома. Да, скорее всего, доведется переформатировать предлагаемую с нашей стороны повестку дня предстоящих украинско-американских переговоров на высшем уровне, внося в нее совершенно новые аспекты и акценты. Но в данном случае игра для Порошенко, безусловно, стоит свеч. У него сейчас на карту поставлено очень много. Если встречи с Трампом не будет, давление на него внутри страны может достигнуть критического уровня.