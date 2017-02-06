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    Аналитика и комментарии

    Хроника 5 февраля: тепло и свет в Авдеевке, под Бахмутом нардеп избил копа

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (620)

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    Накануне президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили мирное решение конфликта в Украине, спасатели начали взрывать лед на реках Закарпатья, а в Киеве прошел первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017.
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Facebook Вячеслава Аброськина

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В воскресенье, 5 февраля, теплоснабжение Авдеевки перешло на стабильный режим, в городе восстановлено электроснабжение. Также вчера стали известны подробности взрыва машины начальника милиции ЛНР, и кто из нардепов избил полицейского под Бахмутом. В Румынии накануне около полумиллиона граждан требовали отставки правительства, а в США суд отклонил апелляцию по "миграционному" указу Трампа. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    1 Первый запорожский
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье

    Теплоснабжение Авдеевки перешло на стабильный режим

    Теплоснабжение Авдеевки перешло на стабильный режим. Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко, продолжаются работы по восстановлению круглосуточного водоснабжения. Ранее Порошенко заявил, что было восстановлено электроснабжение Авдеевки. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По информации ГСЧС, с начала обострение конфликта из Авдеевки эвакуированы 290 человек, среди которых 135 детей. 

    Трамп и Столтенберг обсудили мирное решение конфликта в Украине

    По информации Белого дома, президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль украинской границы. Также они договорились о тесной координации и сотрудничестве для устранения всего спектра вызовов, с которыми сталкивается альянс. Помимо этого президент США согласился принять участие в предстоящей в мае встрече глав стран-членов НАТО. 

    Подробности взрыва машины начальника милиции ЛНР

    Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине заявила, что мощность взрыва машины, в которой погиб начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко, составила 4-5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Утром субботы, 4 февраля, прогремел взрыв на одной из улиц в центре Луганска. Позже стало известно, что подорванный автомобиль принадлежал начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковнику Олегу Анащенко. Он погиб на месте. 

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    Нардеп Парасюк избил полицейского в Донецкой области

    Савченко: власти оказались не готовы к обострению ситуации в Авдеевке. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    Савченко: власти оказались не готовы к обострению ситуации в Авдеевке

    Народным депутатом, который избил полицейского на месте железнодорожной блокады под Бахмутом, является Владимир Парасюк, сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Ранее сообщалось, что на месте ж/д блокады в Бахмуте нардеп ударил полицейского. На блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружено карабин СКС. Во время проверки возник конфликт с присутствующим нардепом, который во время спора высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности.   

    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС

    В воскресенье, 5 февраля, работники Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области перекрыли дорогу областного значения, которая проходит возле станции. Около 500 человек ходили на пешеходном переходе и стояли вдоль дороги, держа плакаты в руках. К ним присоединился ряд общественных организаций, в частности львовское ОО "Рабов в рай не пускают", "Союз ветеранов Афганистана", "Союз участников АТО" и другие. Основное требование работников — повышение зарплаты и деолигархизация ТЭС. 

    Спасатели начали взрывать лед на реках Закарпатья

    В Закарпатье спасатели начали взрывать лед на реках, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Для ликвидации ледовых заторов привлечено 5 пиротехнических расчетов от Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей, а также 2 Специального центра быстрого реагирования (г. Дрогобыч) Львовской области. 

    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017

    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017

    В Киеве прошел первый полуфинал отбора на Евровидение-2017. Первыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа "Сальто Назад" с песней "О, мамо!" и певица TAYANNA с песней I Love You. В первом полуфинале выступали восемь из 24 конкурсантов. Второй и третий полуфиналы состоятся 11 и 18 февраля, а финал — 25 февраля. 

    Суд в США отклонил апелляцию по "миграционному" указу Трампа

    В США апелляционный суд отклонил запрос минюстиции страны об отмене судебного решения о приостановке иммиграционного указа президента США Дональда Трампа. Минюст в субботу подал апелляцию на решение суда в Сиэтле, приостановившего иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. Газета Washington Post со ссылкой на текст апелляции министерства юстиции США, сообщила, что решение суда в Сиэтле, приостановившее действие иммиграционного указа, причиняет непосредственный вред обществу.  

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    Россия проводит учения войск стратегического назначения

    Пусковые установки ракетных комплексов "Тополь" начали маневры на учениях в самой западной дивизии российских Ракетных войск стратегического назначения в Тверской области, отражая нападения диверсионно-разведывательных групп и противодействуя воздушному и наземному условному противнику, сообщает Минобороны России. В учениях под Тверью примут участие около 200 новобранцев, прошедших программу общевойсковой подготовки, учения РВСН проходят в Новосибирском ракетном соединении и Алтайском крае, заключили в Минобороны. 

    Сотни тысяч протестующих требуют отставку правительства в Румынии. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Массовые протесты за отставку правительства в Румынии

    В Румынии около полумиллиона граждан требовали отставки правительства

    В Румынии в шестой день антиправительственных протестов на улицы вышли около полумиллиона граждан. Митинги проходят, несмотря на то что в воскресенье кабмин Румынии отменил поправки в Уголовный кодекс, из-за которых в стране и начались массовые волнения. Продолжающиеся уже несколько дней подряд акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет. 

    Именно 5 февраля 1861 года в Филадельфии (США) Коулмен Селлерс запатентовал кинематоскоп. В этот же день в 1909 году бельгийский химик Лео Бакеланд сообщил о полученном им материале, который он назвал "бакелитом". Данный материал был первым синтетическим реактопластом — пластиком, который не размягчался при высокой температуре. Также 5 февраля 1928 года удается искусственно синтезировать витамин D, а в 1971 году — появился фондовый индекс NASDAQ.

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