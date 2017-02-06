наверх
06.02.201707:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп согласился принять участие во встрече лидеров стран НАТО

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (804)

    (обновлено: )233
    По информации Белого дома, президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег договорились о тесной координации и сотрудничестве для устранения всего спектра вызовов, с которыми сталкивается альянс.
    Флаги НАТО и США
    Petras Malukas / AFP

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп согласился принять участие в предстоящей в мае встрече глав стран-членов НАТО, сообщил в воскресенье Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбрегом.

    Президент Петр Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дивиденды от иллюзий. Зачем Порошенко реанимировал идею о вступлении в НАТО

    Читайте также: Топ главных тем недели: Донбасс, Авдеевка, разговор Порошенко и Трампа

    "Президент Трамп согласился принять участие во встрече лидеров стран-членов НАТО в Европе в конце мая", — говорится в сообщении.

    Саммит НАТО должен пройти в 2017 году в новой штаб-квартире альянса.

    Кроме того, Трамп выразил альянсу поддержку со стороны Вашингтона.

    "Президент поговорил с генеральным секретарем по поводу американской поддержки НАТО. Оба лидера обсудили, как способствовать тому, чтобы все члены альянса выполняли свои финансовые обязательства", — сообщает администрация президента США.

    В Белом доме добавили, что "стороны договорились о тесной координации и сотрудничестве для устранения всего спектра вызовов, с которыми сталкивается НАТО".

    В ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп неоднократно называл НАТО "пережитком прошлого". Он также выступает за то, чтобы все члены альянса выполняли свои обязательства по расходам на оборону.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Военные. Архивное фото
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Аэропорт. Архивное фото
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Донбасс: блокада и пиар