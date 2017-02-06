Трамп согласился принять участие во встрече лидеров стран НАТО

Petras Malukas / AFP

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп согласился принять участие в предстоящей в мае встрече глав стран-членов НАТО, сообщил в воскресенье Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбрегом.

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"Президент Трамп согласился принять участие во встрече лидеров стран-членов НАТО в Европе в конце мая", — говорится в сообщении.

Саммит НАТО должен пройти в 2017 году в новой штаб-квартире альянса.

Кроме того, Трамп выразил альянсу поддержку со стороны Вашингтона.

"Президент поговорил с генеральным секретарем по поводу американской поддержки НАТО. Оба лидера обсудили, как способствовать тому, чтобы все члены альянса выполняли свои финансовые обязательства", — сообщает администрация президента США.

В Белом доме добавили, что "стороны договорились о тесной координации и сотрудничестве для устранения всего спектра вызовов, с которыми сталкивается НАТО".

В ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп неоднократно называл НАТО "пережитком прошлого". Он также выступает за то, чтобы все члены альянса выполняли свои обязательства по расходам на оборону.