В Румынии около полумиллиона граждан требуют отставки правительства

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КИЕВ, 5 фев – РИА Новости Украина. В Румынии в шестой день антиправительственных протестов на улицы вышли около полумиллиона граждан. Об этом сообщают местные СМИ.

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Митинги проходят, несмотря на то что в воскресенье кабмин Румынии отменил поправки в Уголовный кодекс, из-за которых в стране и начались массовые волнения. Продолжающиеся уже несколько дней подряд акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет.

Как сообщает Digi24, самая крупный протест проходит в Бухаресте перед зданием кабмина, где собрались около 300 тысяч. Люди продолжают приходить на площадь. Митинги проходит мирно. Манифестанты провели своеобразный флешмоб и зажгли одновременно экраны мобильных телефонов и фонарики. Такую акцию поддержали и в других городах страны.

Протестующие исполняют каждый час гимн Румынии. В руках у манифестантов плакаты с лозунгами, направленными против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгня.