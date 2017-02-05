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    В Румынии около полумиллиона граждан требуют отставки правительства

    (обновлено: )285
    Как сообщается, самая масштабная акция протеста проходит в Бухаресте перед зданием кабмина, где собралось около 300 тысяч человек. Люди продолжают приходить на площадь.
    Масштабные протесты в Бухаресте
    Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

    КИЕВ, 5 фев – РИА Новости Украина. В Румынии в шестой день антиправительственных протестов на улицы вышли около полумиллиона граждан. Об этом сообщают местные СМИ.

    Массовые акции протеста в Бухаресте. Видео
    Facebook Constantin Stoian
    Массовые акции протеста в Румынии: около 300 тыс жителей вышли на улицы

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    Митинги проходят, несмотря на то что в воскресенье кабмин Румынии отменил поправки в Уголовный кодекс, из-за которых в стране и начались массовые волнения. Продолжающиеся уже несколько дней подряд акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет.

    Как сообщает Digi24, самая крупный протест проходит в Бухаресте перед зданием кабмина, где собрались около 300 тысяч. Люди продолжают приходить на площадь. Митинги проходит мирно. Манифестанты провели своеобразный флешмоб и зажгли одновременно экраны мобильных телефонов и фонарики. Такую акцию поддержали и в других городах страны.

    Протестующие исполняют каждый час гимн Румынии. В руках у манифестантов плакаты с лозунгами, направленными против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгня.

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