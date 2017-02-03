По всей Румынии четвертый день проходят массовые протесты

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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. По всей Румынии проходят массовые протесты после того, как правительство во вторник приняло постановление о внесении поправок в уголовный кодекс, к настоящему моменту более 130 тысяч человек вышли на улицы крупнейших городов страны. Протесты длятся уже четвертый день.

Согласно данным телеканала Digi24, в столице Румынии проходят наиболее крупные демонстрации, на площади у здания правительства собралось более 30 тысяч. Несколько протестующих держат в руках картонные куклы некоторых членов кабинета в тюремных робах. Люди скандируют "Требуем отмены указа!", "Правительство в отставку!", "Воры", "Кто не скачет, тот не хочет перемен!". Люди продолжают стягиваться на Площадь победы. Несколько улиц Бухареста перекрыты. Для обеспечения общественного порядка на Площади победы и на прилежащих к ней улицах находятся жандармы. Как передает агентство Mediafax, протестующие подарили сотрудникам полиции цветы, как символ мирного характера протестов.

В результате одобренных правительством Румынии поправок в стране начались массовые протесты, которые пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет. Жители опасаются, что в результате изменений, утвержденных правительством, на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также некоторые опасные преступники. Несмотря на острую критику и волну недовольства граждан, премьер Сорин Гриндяну заявил вечером в четверг, что не намерен отменять принятое постановление и не собирается уходить в отставку.

Президент в четверг направил иск в конституционный суд Румынии, утверждая, что изменения к УК необходимо аннулировать, так как "это конфликт между правительством с одной стороны и системой юстиции и парламентом с другой".

В результате принятия поправок на свободу по амнистии могут выйти осужденные по делам о коррупции, если сумма нанесенного ущерба от противоправных действий заключенного не превышает 200 тысяч лей (около 48 тысяч долларов).