Апелляционный суд отклонил запрос минюста о восстановлении указа Трампа

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В США апелляционный суд отклонил запрос минюстиции страны об отмене судебного решения о приостановке иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, апелляционный суд установил для минюста крайний срок подачи записки, содержащей ответ истца на возражения ответчика по иску. Записка должна быть подана до понедельника.

Напомним, минюст в субботу подал апелляцию на решение суда в Сиэтле, приостановившего иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. Газета Washington Post со ссылкой на текст апелляции министерства юстиции США, сообщила, что решение суда в Сиэтле, приостановившее действие иммиграционного указа, причиняет непосредственный вред обществу.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

Вечером в минувшую пятницу федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.