Трамп уважает Путина, но не знает, поладят ли они

JEFF KOWALSKY / AFP

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент США заявил, что уважает президента РФ Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом.

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"Президент Трамп заявил, что уважает Путина, но это вовсе не значит, что они поладят", — сообщил в субботу телеканал Fox News, анонсируя на своем сайте интервью главы государства, которое выйдет в ближайшие дни.

"Я думаю, будет лучше, если мы поладим с Россией, чем если не поладим. И если Россия поможет нам в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", что является ключевым сражением, и с исламским терроризмом по всему миру — это хорошо. Поладим ли мы? Понятия не имею", — сказал Трамп.

Интервью Трампа выйдет в эфир тремя частями — в воскресенье, понедельник и во вторник.

Ранее в Белом доме позитивно оценили состоявшийся телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.