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    В мире

    Трамп уважает Путина, но не знает, поладят ли они

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (794)

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    По словам президента США Дональда Трампа, если Россия поможет Соединенным Штатам в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", это будет хорошо.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    JEFF KOWALSKY / AFP

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент США заявил, что уважает президента РФ Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом.

    Дональд Трамп
    REUTERS Carlo Allegri
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    "Президент Трамп заявил, что уважает Путина, но это вовсе не значит, что они поладят", — сообщил в субботу телеканал Fox News, анонсируя на своем сайте интервью главы государства, которое выйдет в ближайшие дни.

    "Я думаю, будет лучше, если мы поладим с Россией, чем если не поладим. И если Россия поможет нам в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", что является ключевым сражением, и с исламским терроризмом по всему миру — это хорошо. Поладим ли мы? Понятия не имею", — сказал Трамп.

    Интервью Трампа выйдет в эфир тремя частями — в воскресенье, понедельник и во вторник.

    Ранее в Белом доме позитивно оценили состоявшийся телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

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