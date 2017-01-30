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    Песков очертил временные рамки встречи Путина и Трампа

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (734)

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    Говорить о каких-то "сделках" с США до встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа преждевременно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Встреча президентов России и США, по всей видимости, состоится до саммита "большой двадцатки", заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    "По всей видимости, да", — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли встреча президентов РФ и США состояться до саммита G-20 летом.

    Проведение саммита G-20 запланировано на 7-8 июля в Гамбурге.

    Телефонные переговоры Дональда Трампа
    Sean Spicer / Twitter
    Разговор Путина и Трампа: новый тон, Сирия и Украина

    Говорить о каких-то "сделках" с США до встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа преждевременно, Москва рассчитывает, что помощники Путина и Трампа достаточно оперативно проработают вопрос о личной встрече лидеров, сказал Песков.

    "Говорить сейчас о каких-то сделках вряд ли представляется возможным, потому что сначала нужно определиться с датами и местом встречи двух президентов. Помощники сейчас займутся проработкой этого вопроса. Мы надеемся, достаточно оперативно. И уже в ходе встречи главы государств получат возможность более предметно продолжить обсуждение тех вопросов, которые наметили в ходе телефонного разговора", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждают ли в Кремле какую-либо сделку в обмен на снятие санкций.

    "Сейчас говорить о том, кто умеет совершать сделки, кто не умеет, вряд ли целесообразно. Главное — это, наверное, то, что мы увидели готовность решать сложные вопросы путем разговора, путем диалога. Это то, за что президент Путин, по крайней мере, выступал достаточно последовательно и то, в чем, к сожалению, в предыдущие годы, он не встречал взаимности", — отметил Песков.

    Отвечая на вопрос, обсуждались ли санкции, Песков заявил: "санкции не затрагивались в ходе состоявшегося телефонного разговора".

    Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и в Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом. Непосредственно перед этим Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а после разговора с российским лидером побеседовал с президентом Франции Франсуа Олландом.

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