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    Кисляк: разговор Путина и Трампа позволяет работать над новыми отношениями

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (752)

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    По словам посла РФ в США, первый телефонный разговор двух лидеров "был посвящен конкретным проблемам, которые стоят в международной повестке дня, в двухсторонних отношениях".
    Сергей Кисляк
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Состоявшийся в минувшую субботу разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа позволяет работать над восстановлением отношений между двумя странами, заявил во вторник РИА Новости посол РФ в США Сергей Кисляк.

    Телефонные переговоры Дональда Трампа
    Sean Spicer / Twitter
    Разговор Путина и Трампа: новый тон, Сирия и Украина

    Путин и Трамп в пером телефонном разговоре после смены главы Белого дома обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и в Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.

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    "Это был первый разговор, хороший. Он был посвящен конкретным проблемам, которые стоят в международной повестке дня, в двухсторонних отношениях", — сказал посол.

    По его словам, "главным результатом этого разговора стало ощущение того, что мы можем сесть и наконец-то начать работать над возвращением отношений".

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