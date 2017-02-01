Кисляк: разговор Путина и Трампа позволяет работать над новыми отношениями

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Состоявшийся в минувшую субботу разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа позволяет работать над восстановлением отношений между двумя странами, заявил во вторник РИА Новости посол РФ в США Сергей Кисляк.

Путин и Трамп в пером телефонном разговоре после смены главы Белого дома обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и в Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.

Читайте также: Разговор Трампа с Путиным. Порошенко стоит забеспокоиться — Погребинский

"Это был первый разговор, хороший. Он был посвящен конкретным проблемам, которые стоят в международной повестке дня, в двухсторонних отношениях", — сказал посол.

По его словам, "главным результатом этого разговора стало ощущение того, что мы можем сесть и наконец-то начать работать над возвращением отношений".