Митинг против указа Трампа об эмигрантах в Вашингтоне

В Вашингтоне продолжаются протесты против принятого новым президентом США Дональдом Трампом закона об эмигрантах. Участники акции держат в руках плакаты с различными лозунгами, в том числа "Верните мне мою страну".

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Трамп заявил, что эти меры не сильно отличаются от того, что сделал в 2011 году Барак Обама, когда его администрация существенно замедлила прием беженцев и выдачу виз гражданам Ирака. Кроме того, в крупных городах прошли многотысячные протесты против "запрета на въезд мусульманам", хотя формально въезд мусульманам запрещен не был.

Также 21 января, еще до издания указа, в городах США прошли протесты против инаугурации Трампа, которые собрали, по различным данным, до 2 миллионов человек.

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