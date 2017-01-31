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    Фийон: то, что делает Трамп, чрезвычайно опасно для мира

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (751)

    (обновлено: )17910
    Кандидат на пост президента Франции подчеркнул, что иметь иммиграционную политику, которая основывается исключительно на религии - чрезвычайно опасно.
    Франсуа Фийон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Иммиграционная политика президента США Дональда Трампа — "чрезвычайно опасная", заявил кандидат на пост президента Франции экс-премьер Франсуа Фийон, передает агентство Рейтер.

    Митинг против указа Трампа об эмигрантах в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг против указа Трампа об эмигрантах в Вашингтоне

    "…То, что в настоящее время делает господин Трамп, чрезвычайно опасно для мира", — приводит агентство заявление Фийона, которое он сделал в ходе выступления перед французской организацией Electronic Business Group (EBG).

    "Иметь иммиграционную политику, которая основывается исключительно на религии…, такая политика чрезвычайно опасна", — пояснил Фийон. Как отмечает агентство, экс-премьер впервые публично высказал свое мнение о политике Трампа.

    Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Это решение президент объяснил защитой американцев от террористической угрозы.

    Данный указ вызвал неоднозначную реакцию как в США так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа незаконным.

    В минувший понедельник Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора — главу министерства юстиции Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ президента об иммиграции.

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